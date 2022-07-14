Локомотив — Пари НН прогноз на матч 17 июля РПЛ, прогноз на футбольный матч

Столичный «Локомотив» начинает футбольный сезон 2022/2023 на домашней арене. В рамках первого тура РПЛ красно-зеленые сыграют с командой из Нижнего Новгорода, которая сменила название в межсезонье. В 17:30 по московскому времени, в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» начнется матч «Локомотив» — «Пари НН».

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На встрече будет работать бригада арбитров под руководством Василия Казарцева. В прошлом сезоне рефери работал на 11 матчах РПЛ. Средние показатели — 21 фол и 5,2 желтые карточки за матч. Всего Казарцев выписал 5 красных и 57 желтых карточек.

На домашней арене «Локомотив» считается фаворитом предстоящей игры. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие котировки на основной исход и результативность матча первого тура РПЛ:

1,79 на победу «Локомотива»;

3,61 на ничью;

5,09 на победу «Пари НН»;

1,95 на «обе забьют — да»;

1,85 на «обе забьют — нет»;

1,74 на ТМ2,5;

2,15 на ТБ2,5.

В прошлом сезоне красно-зеленые выиграли оба матча с одинаковым счетом 2:1.

«Локомотив»: итоги сезона, трансферы, результаты

«Локомотив» завершил сезон 2021/2022 на шестом месте в турнирной таблице. Красно-зеленые устроили массовую закупку легионеров и игроков на внутреннем рынке. Большая часть футболистов продолжает играть за «Локомотив», но уже под руководством нового главного тренера. По итогам прошлого чемпионата у «железнодорожников» 13 побед, 9 ничьих и 8 поражений. Всего 48 очков. На домашней арене «Локомотив» стал третьей командой лиги, проиграв одно очко ЦСКА и 11 баллов «Зениту». У красно-зеленых 9 побед, 2 ничьи и 4 поражения. Разница голов 25:17, всего в сезоне 43:39.

У «Локомотива» нет серьезных кадровых перестановок в составе. Коллектив покинул Артур Черный и Мацей Рыбус в статусе свободных агентов. Дмитрий Рыбчинский и Ян Кухта находятся в арендах. Из усиления можно выделить возвращение Виталия Лысцова из «Ахмата», покупку нападающего Марко Раконьяца и защитника Лукаса Фасона. Новым главным тренером команды стал немец Йозеф Циннбауэр, но по словам Томаса Цорна, команду продолжит готовить Марвин Комппер, тренировавший красно-зеленых в весенней части прошлого сезона. Серьезной потерей стала травма Рифата Жемалетдинова, но его сможет заменить восстановившийся Антон Миранчук.

В рамках подготовки к сезону красно-зеленые провели три контрольные встречи. «Локомотив» обыграл «Велес» 2:1 и «Факел» 4:2. С московским «Динамо» «железнодорожники» сыграли вничью 3:3. Лучшим бомбардиром в предсезонке стал Вильсон Изидор. Голами отметились и другие игроки атаки, включая Антона Миранчука.

«Пари НН»: итоги сезона, трансферы, результаты

Сезон 2021/2022 дебютант РПЛ «Нижний Новгород», сменивший название на «Пари НН», завершил на 11-й строчке в турнирной таблице. Команда под руководством Александра Кержакова сумела избежать вылета и участия в стыковых матчах. В прошлом сезоне нижегородцы не опускались в зону прямого вылета, иногда были в зоне стыков, провели на 13-14 позиции всего несколько туров. Всего в чемпионате у «Пари НН» 8 побед, 9 ничьих и 13 поражений. Количество очков 33. На чужом поле подопечные Кержакова взяли 18 очков. В 15-ти матчах 4 победы, 6 ничьих и 6 поражений. Разница голов 14:20, всего в сезоне 26:39.

Летом нижегородский клуб потерял арендованных Кирилла Кравцова и Ивана Миладиновича. Контракты закончились у Дениса Ткачука, Александра Сапеты и Александра Шестюка. «Пари НН» хорошо поработал на трансферном рынке, забрав в команду много свободных агентов. Игроками нижегородского клуба стали Илья Агапов, Даниил Корнюшин Давид Кобезов, Вячеслав Кротов и Эдгар Севикян. Арендные контракты подписаны с Дмитрием Рыбчинским из «Локомотива» и Константином Шитовым из «Спартака». За 0,25 млн евро был куплен Мамаду Майга из «Велеса». У команды сменился главный тренер. Новым наставником «Пари НН» стал тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

В рамках подготовки к сезону нижегородцы сыграли четыре матча, три из них в рамках товарищеского турнира Кубок PARI Премьер. У нижегородцев ничьи 1:1 с «Зенитом» и «Сочи». Оба матча проиграны в серии пенальти. На турнире «Пари НН» обыграл ЦСКА 2:0. В еще одной встрече команда победила «Акрон» 1:0.

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Пари НН»

История личных встреч насчитывает два матча, которые прошли в прошлом сезоне. Обе встречи остались за столичным клубом 2:1. Три из четырех голов в противостоянии с «Пари НН» на счету Рифата Жемалетдинова, который пропустит начало сезона.

В сезоне 2021/2022 матчи с участием «Локомотива» были одними из самых результативных в турнире. Всего было забито 82 мяча, по 2,73 за игру. В межсезонье команда вновь показала хорошую нацеленность на ворота, при этом в обороне сыграла не лучшим образом. Проблемы в обороне связаны с трудностью выбора первого номера. Гильерме допускает много ошибок, а Худяков пока не готов к матчам высокого уровня из-за юного возраста. Нижегородцы забивали во всех контрольных встречах. С учетом этого напрашивается ставка на ТБ2,5 или обмен голами. В прошлом сезоне тотал больше 2,5 и обмен голами прошел в обеих очных встречах.

В «Пари НН» смена тренерского штаба и активное изменение в составе. Михаилу Галактионову потребуется время, чтобы наладить игровые связи. У «Локомотива» более сыгранный и мастеровитый состав. Ставка на матч: победа «Локомотива» с коэффициентом 1,79 по линии букмекерской конторы BetBooom.

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