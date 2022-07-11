Окружение Зидана сообщало медиа, что тренер близок к «ПСЖ», чтобы надавить на Федерацию футбола Франции. Зинедин хочет возглавить сборную

Окружение Зинедина Зидана дезинформировало медиа о ходе переговоров с .

Как утверждает Le Parisien, окружение экс-тренера «Реала» сообщало медиа, что француз был близок к назначению на пост тренера «ПСЖ» в июне, хоть и знало о том, что это невозможно.

10 июня в различных источниках появились сведения, согласно которым Зидан был близок к договоренности с «ПСЖ». Однако это было не так – парижане вели переговоры с , и именно его хотел видеть в клубе . Из-за предпочтений нового спортивного директора от приглашения Зидана в «ПСЖ» отказались. Сообщения в медиа о скором назначении Зидана в «ПСЖ» смутили Кампуша, так как он никогда не вел переговоры с ним.

Зная, что Гальтье станет новым тренером «ПСЖ», окружение Зидана сообщило о скором назначении Зинедина в клуб, чтобы надавить на Федерацию футбола Франции (FFF). Информацию об интересе «ПСЖ» к Зидану распространили, чтобы произвести на FFF впечатление, будто тренер отказался от этой должности ради сборной Франции.

Контракт Дидье Дешама истекает после ЧМ-2022. А отказ Зидана от «ПСЖ», от возможности поработать с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе, а также от крупной зарплаты свидетельствовал бы, сколь сильно Зинедин хочет возглавить .