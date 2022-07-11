Полузащитник Даниил Фомин будет капитаном «Динамо» в новом сезоне.
Об этом сообщил главный тренер московского клуба Славиша Йоканович после товарищеской игры с «Локомотивом» (3:3).
– Что вам понравилось в действиях команды?
– Мы находимся на предсезонных сборах, и, конечно, нам нужно улучшать свою игру. Плюс мы ещё ждём пополнения в составе. Уверен, что в будущем мы сможем играть лучше, чем сегодня.
– Команда контролировала большую часть матча. Можно ли сказать, что игроки уже понимают ваши требования и какой футбол будут показывать в чемпионате?
– Мы не доминировали так, как я бы хотел. «Локомотив» играл очень хорошо, особенно в первой половине матча, и создал нам много проблем. Потом мы начали играть лучше. Но нам важно не останавливаться на этом и идти всё время вперёд. У нас есть пространство для роста, плюс мы ожидаем несколько новых лиц в раздевалке.
– Арсен Захарян и Гильермо Варела вернулись на поле. Можно ли на них рассчитывать в первом туре?
– Пока не могу сказать, что они точно будут готовы. Они лишь пару дней работают в общей группе. Мы не хотели рисковать, поэтому они провели на поле меньше минут. Нужно время, чтобы они полностью набрали форму.
– Константин Тюкавин стал лучшим бомбардиром сборов и вторым капитаном. Как оцените его игру?
– Тюка очень усердно работает, забивает голы. Во второй половине матча он был капитаном и сыграл как настоящий капитан. Он будет очень важным футболистом для нас по ходу сезона, сто процентов.
– Даниил Фомин уже официально стал капитаном на предстоящий сезон?
– Да, он будет капитаном, – сказал Йоканович.
Ранее на протяжении нескольких сезонов подряд капитаном «Динамо» был вратарь Антон Шунин.