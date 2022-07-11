Полузащитник Даниил Фомин будет капитаном «Динамо» в новом сезоне.

Об этом сообщил главный тренер московского клуба Славиша Йоканович после товарищеской игры с (3:3).

– Что вам понравилось в действиях команды?

– Мы находимся на предсезонных сборах, и, конечно, нам нужно улучшать свою игру. Плюс мы ещё ждём пополнения в составе. Уверен, что в будущем мы сможем играть лучше, чем сегодня.

– Команда контролировала большую часть матча. Можно ли сказать, что игроки уже понимают ваши требования и какой футбол будут показывать в чемпионате?

– Мы не доминировали так, как я бы хотел. «Локомотив» играл очень хорошо, особенно в первой половине матча, и создал нам много проблем. Потом мы начали играть лучше. Но нам важно не останавливаться на этом и идти всё время вперёд. У нас есть пространство для роста, плюс мы ожидаем несколько новых лиц в раздевалке.

– и Гильермо Варела вернулись на поле. Можно ли на них рассчитывать в первом туре?

– Пока не могу сказать, что они точно будут готовы. Они лишь пару дней работают в общей группе. Мы не хотели рисковать, поэтому они провели на поле меньше минут. Нужно время, чтобы они полностью набрали форму.

– стал лучшим бомбардиром сборов и вторым капитаном. Как оцените его игру?

– Тюка очень усердно работает, забивает голы. Во второй половине матча он был капитаном и сыграл как настоящий капитан. Он будет очень важным футболистом для нас по ходу сезона, сто процентов.

– Даниил Фомин уже официально стал капитаном на предстоящий сезон?

– Да, он будет капитаном, – сказал Йоканович.

Ранее на протяжении нескольких сезонов подряд капитаном был вратарь .