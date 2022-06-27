Пол Мерсон: «МЮ» – крупнейший клуб в мире, и там разброд. Тен Хагу нужно как можно больше игроков, с этой командой в топ-4 не попасть»

Пол Мерсон отметил, что Эрику тен Хагу будет нелегко тренировать «Манчестер Юнайтед».
«У тен Хага не будет работы сложнее, чем эта. Задача очень тяжелая. «МЮ» – крупнейший клуб в мире, и там сейчас разброд.
Тен Хагу нужно подписать как можно больше футболистов, потому что нынешняя команда не сможет попасть в четверку сильнейших.
Нужно подписывать определенных игроков – как Френки де Йонга из «Барселоны», он хороший футболист, – и отталкиваться уже от этого.
Нужно взять минимум трех-четырех игроков лишь для того, чтобы побороться за четвертое место», – заявил экс-форвард «Арсенала».
Френки де Йонг открыт к переходу из «Барсы» в «МЮ». Он хотел бы снова поработать с тен Хагом