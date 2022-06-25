Моуринью о трофеях: «Я выигрывал очень быстро. Мне не нужно было 3-5 лет для титулов, все было сразу»

высказался о своих достижениях в разных странах.

За время работы в Португалии, Англии, Италии и Испании 59-летний тренер выиграл 26 трофеев.

«В этих четырех странах я выигрывал очень, очень быстро. Мне не нужно было 3-5 лет для титулов. Все было сразу, в первом, максимум во втором сезоне.

Думаю, это потому, что я пытался понять команду. Я учился. Я пытался извлечь максимум из различий, пытаясь реализовать на практике свои собственные идеи, но в то же время уважая местную культуру, а также местный подход к игре», – сказал тренер «Ромы».