Моуринью о трофеях: «Я выигрывал очень быстро. Мне не нужно было 3-5 лет для титулов, все было сразу»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью высказался о своих достижениях в разных странах.

За время работы в Португалии, Англии, Италии и Испании 59-летний тренер выиграл 26 трофеев.

«В этих четырех странах я выигрывал очень, очень быстро. Мне не нужно было 3-5 лет для титулов. Все было сразу, в первом, максимум во втором сезоне.

Думаю, это потому, что я пытался понять команду. Я учился. Я пытался извлечь максимум из различий, пытаясь реализовать на практике свои собственные идеи, но в то же время уважая местную культуру, а также местный подход к игре», – сказал тренер «Ромы».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные