«Челси» интересен Аке из «Ман Сити», но Кунде остается приоритетным вариантом

планирует укрепить оборону в период летнего трансферного окна.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, приоритетным вариантом для лондонцев остается защитник «Севильи» , и сам он тоже хотел бы присоединиться к «синим».

Однако появился и еще один вариант – из . Утверждается, что главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю очень нравится игра 27-летнего футболиста, который является воспитанником лондонцев.

В минувшем сезоне нидерландец провел 14 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.