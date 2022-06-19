«Челси» интересен Аке из «Ман Сити», но Кунде остается приоритетным вариантом

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«Челси» планирует укрепить оборону в период летнего трансферного окна.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, приоритетным вариантом для лондонцев остается защитник «Севильи» Жюль Кунде, и сам он тоже хотел бы присоединиться к «синим».

Однако появился и еще один вариант – Натан Аке из «Манчестер Сити». Утверждается, что главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю очень нравится игра 27-летнего футболиста, который является воспитанником лондонцев.

В минувшем сезоне нидерландец провел 14 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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