«Челси» интересен Аке из «Ман Сити», но Кунде остается приоритетным вариантом

«Челси» планирует укрепить оборону в период летнего трансферного окна.
По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, приоритетным вариантом для лондонцев остается защитник «Севильи» Жюль Кунде, и сам он тоже хотел бы присоединиться к «синим».
Однако появился и еще один вариант – Натан Аке из «Манчестер Сити». Утверждается, что главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю очень нравится игра 27-летнего футболиста, который является воспитанником лондонцев.
В минувшем сезоне нидерландец провел 14 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.