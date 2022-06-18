Тайсон Фьюри: «МЮ» всегда проигрывает, когда я прихожу на «Олд Траффорд». Примадонн слишком много. Нужен строгий тренер – как Фергюсон»

высказался о ситуации в .

«Теперь, когда я на пенсии, я буду чаще бывать на , хотя, честно говоря, каждый раз, когда я прихожу туда посмотреть на них, они проигрывают.

А я не занимаю второе место, я не проигрываю, я не занимаюсь всем этим дерьмом. Либо победа, либо ничего, так что наблюдать за «Юнайтед» в данный момент – безумие, потому что я не понимаю, почему эти люди не бегают за мячом в течение 90 минут.

Многие люди обвиняют главных тренеров, членов тренерского штаба, но, в конце концов, в «Манчестер Юнайтед» слишком много примадонн, и лучшее, что можно было бы сделать, – это убрать их, как это происходит сейчас. Им нужно решительно взяться за это дело.

Им нужен кто-то строгий, как сэр , который скажет им, что делать, а если они не послушают, скажет: «Скамейка запасных – для вас, мне все равно, насколько вы хороши или насколько вы знамениты, вы не будете играть, пока не решите усердно работать».

Слово «команда» означает, что каждый вносит свой вклад, не полагается на то, что кто-то другой забьет или побежит за него.

Все усердно работают ради общих интересов, общей цели, и это приводит к победам. Я ничего не смыслю в футбольном тренерстве, но я знаю все о победах, и я знаю, что каждый должен приложить усилия, чтобы добиться результатов. Если я пойду в спортзал один, чтобы тренироваться ради титула чемпиона мира, то я не добьюсь такого успеха.

Именно поэтому у меня есть целая команда – моя массажистка, мой специалист по силовой подготовке, мои спарринг-партнеры, тренеры и тому подобное – и мы все движемся в одном направлении, чтобы добиться результатов, потому что это то, что нужно. Если бы некоторые из этих людей двигались в разных направлениях и делали это ради собственной выгоды, мы бы не добивались результатов из года в год», – сказал чемпион мира по боксу и болельщик «Юнайтед».