Пишем историю вместе на Winliner: прими участие в матче длиной 1922 минуты!

Стань частью исторического момента — прими участие в матче в честь 100-летия ФК «Спартак», который продлится 1922 минуты! Это твой шанс сыграть на одном поле с легендами и ветеранами российского футбола. Собирай свою команду, регистрируйся на сайте winliner.ru в разделе матч «1922» и выбирай удобное время.

Матч будет поистине масштабным, ведь в нём примут участие профессиональные футболисты, легенды ФК «Спартак», ветераны, лидеры мнений и киберспортсмены — без преувеличения такое бывает раз в сто лет!

Старт матча «1922» состоится 11 июня. Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале красно-белых.