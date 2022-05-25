Венсан Компани может стать новым главным тренером «Бернли».
По информации The Guadrian, бельгиец, в данный момент возглавляющий «Андерлехт», близок к назначению в английский клуб. Он готов покинуть свой нынешний пост ради этой работы.
По итогам сезона-2021/22 «Бернли» занял 18-е место в турнирной таблице АПЛ и вылетел в Чемпионшип. Команду возглавлял Шон Дайч, после его отставки должность исполняющего обязанности главного тренера занимал Майкл Джексон.
Компани играл в Англии – за «Манчестер Сити» с 2008 по 2019 год.
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам