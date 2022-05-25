Компани может возглавить «Бернли». Он готов покинуть пост главного тренера «Андерлехта»

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Венсан Компани может стать новым главным тренером «Бернли». 

По информации The Guadrian, бельгиец, в данный момент возглавляющий «Андерлехт», близок к назначению в английский клуб. Он готов покинуть свой нынешний пост ради этой работы. 

По итогам сезона-2021/22 «Бернли» занял 18-е место в турнирной таблице АПЛ и вылетел в Чемпионшип. Команду возглавлял Шон Дайч, после его отставки должность исполняющего обязанности главного тренера занимал Майкл Джексон. 

Компани играл в Англии – за «Манчестер Сити» с 2008 по 2019 год. 

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