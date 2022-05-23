Фернандиньо выиграл АПЛ в 5-й раз и догнал Руни, Терри и Агуэро по числу титулов

Фернандиньо выиграл чемпионат Англии с «Манчестер Сити» в пятый раз.
37-летний бразилец, присоединившийся к «горожанам» в 2013 году, ранее побеждал в АПЛ в 2014, 2018, 2019 и 2021 годах.
Защитник повторил клубный рекорд по числу титулов, который делит теперь с Серхио Агуэро.
Также он догнал по этому показателю в числе прочих Уэйна Руни, Неманю Видича и Джона Терри.
По количеству побед в Премьер-лиге Фернандиньо теперь является рекордсменом среди бразильцев, опередив Андерсона (четыре титула с «Манчестер Юнайтед»).
Рекорд лиги принадлежит Райану Гиггзу – 13 титулов в составе «МЮ».
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