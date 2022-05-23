Фернандиньо выиграл АПЛ в 5-й раз и догнал Руни, Терри и Агуэро по числу титулов

Фернандиньо выиграл чемпионат Англии с в пятый раз.

37-летний бразилец, присоединившийся к «горожанам» в 2013 году, ранее побеждал в в 2014, 2018, 2019 и 2021 годах.

Защитник повторил клубный рекорд по числу титулов, который делит теперь с .

Также он догнал по этому показателю в числе прочих , Неманю Видича и .

По количеству побед в Премьер-лиге Фернандиньо теперь является рекордсменом среди бразильцев, опередив (четыре титула с ).

Рекорд лиги принадлежит – 13 титулов в составе «МЮ».

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