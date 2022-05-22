Пиоли о решающей игре: «Милан» так много работал, что не может упустить этот шанс»

Главный тренер «Милана» высказался перед последним матчем сезона.

«Россонери» в случае ничьей либо победы над «Сассуоло» в 38-м туре Серии А станут чемпионами Италии.

«Мы знаем, что получили хорошую возможность, и сделаем все, чтобы ею воспользоваться.

Я сказал ребятам, что мы так много работали, что не можем упустить этот шанс. Сегодня у меня есть только одно слово – «энтузиазм». Нужно играть как «Милан». Мы добрались до этого этапа потому, что у нас есть четкие идеи, есть свое лицо, есть своя манера игры. Мы должны действовать так же, как обычно», – сказал Пиоли DAZN.

«Сассуоло» – «Милан». Жиру, Тео, Леау, Тонали в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

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