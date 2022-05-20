Клопп подтвердил уход Ориги из «Ливерпуля»: «Легенда клуба. Один из важнейших игроков, которые у меня были»

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Юрген Клопп подтвердил уход Дивока Ориги из «Ливерпуля».

«Я ожидаю, что с Дивоком попрощаются по-особенному. Для меня он всегда будет легендой «Ливерпуля», и мне было очень приятно работать с ним.

Он один из самых важных игроков, которые у меня когда-либо были. Куда бы он ни пошел, он добьется успеха, 100 процентов.

Будет тяжело, когда он уйдет. Без сомнения, он легенда «Ливерпуля», – сказал тренер «красных».

В этом сезоне бельгиец забил 3 гола в 7 матчах за «Ливерпуль» в АПЛ. Его статистика – здесь.

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