Сергеев о матче со «Спартаком»: «Это дерби двух столиц. Отбросили моменты, связанные с чемпионством, и забыли, что они 9-е»

поделился ожиданиями от игры «Зенита» со «Спартаком».

– Игра со «Спартаком» для вас будет всего второй в карьере.

– Официальная – да.

– Есть чувство, что надо бы вернуть должок за поражение в первом матче с «Крыльями Советов» (0:1) в этом сезоне?

– Конечно! Нам тогда с пенальти забили, могли сравнять, но не получилось. Не повезло. Так что «должок» есть. При этом сейчас в «Зените» мы отбросили все моменты, связанные с нашим чемпионством, забыли, что «Спартак» идет на девятом месте, потому что это дерби двух столиц. Для меня – первое! Поэтому сейчас все мысли только о нем.

– Этим духом дерби двух столиц внутри «Зенита» уже прониклись?

– Ко всем матчам у нас в принципе похожая подготовка. Поэтому полностью это ощущение, мне кажется, возникнет уже на стадионе. Для «Крыльев» «Спартак» тоже принципиальный соперник. Хотя ко всем большим командам, приезжающим в Самару, особое отношение. Мне в том матче тоже хотелось заявить о себе. Тем более, тогда в начале сезона «Спартак» неплохо шел. Но все же это не такое «дерби», как «Зенит» – «Спартак», – сказал нападающий .

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