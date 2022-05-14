Тикнизян о серии удалений: «Такое обескураживает. Помогла работа над собой и психолог, поддержка близких»

рассказал, что обращался к психологу после нескольких удалений.

«Как переживал серию удалений? Когда ты приходишь в новую команду, где на тебя возлагают большие надежды, на тебе большой груз ответственности, происходит такой неудачный момент в карьере – это обескураживает и где-то даже расстраивает. Но у меня не было другого выбора, кроме как взять себя в руки и выдать неплохую серию из двух матчей.

Я был обязан болельщикам. Считаю, у меня долг перед нашей трибуной – я обязан каждый матч выходить и давать пользу. Слава богу, две последние игры у меня получилось выделиться, и команда смотрелось хорошо.

Писали ли что-то болельщики? Я в инстаграме перестал сидеть, потому что не всегда пишут то, что хочешь увидеть. Понял, что нет смысла и время тратить на соцсети.

Помогла работа над собой и психолог, поддержка близких. Думаю, все в совокупности это все помогло пережить неудачный момент в карьере.

Конечно, известно мое будущее в «Локомотиве» – у меня 4 года контракта. Рад, что на такой длительный срок подписал. У нас большие амбиции, цели и задачи», – сказал полузащитник .

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