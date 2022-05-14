Хави о де Йонге: «Френки очень важен и почти всегда в старте, но надо учитывать финансы «Барсы»

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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможной продаже хавбека Френки де Йонга.

«Я считаю его очень важным футболистом. Он почти всегда выходил в стартовом составе, если не учитывать ротацию. Он системообразующий игрок.

Но нужно учитывать финансовую ситуацию, в которой находится клуб. Дело касается не только Френки, я имею в виду ситуацию в целом. Он мне очень нравится, но посмотрим, как все сложится.

Работа клуба зависит от условий, в которых он оказался. Я играю важную роль в процессе принятия решений, но все зависит от финансовой ситуации. Через несколько дней станет понятно, в каком мы положении, и можно будет строить планы на следующий сезон», – сказал Хави.

Сообщалось, что Френки де Йонг до конца мая будет продан «Манчестер Юнайтед».

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