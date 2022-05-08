«Катастрофа, так нельзя убивать российский футбол». Аджоев о перебитом пенальти «Краснодара»

остался недоволен судейством матча «Арсенала» с (1:1).

На 71-й минуте главный арбитр , посмотрев видеоповтор, назначил пенальти в ворота тульской команды за фол защитника Артема Сокола на полузащитнике «быков» Эдуарде Сперцяне.

Сперцян сам пробил с точки, и голкипер Михаил Левашов поймал мяч. После этого Иванов вновь отправился смотреть повтор и затем указал на необходимость перебить пенальти из-за того, что Левашов сошел с линии ворот до удара.

– Вы видели момент с перебитым пенальти? За что его назначили? Я 10 раз пересмотрел, вратарь стоит на месте. За что назначили повторный?

Так нельзя убивать российский футбол! Это неправильно! Я просто не понимаю этого. Это просто катастрофа.

– Будете подавать жалобу в ЭСК?

– А что это мне даст? Если мы хотим вытаскивать наш футбол, надо как-то помогать, – сказал руководитель .

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