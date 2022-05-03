«Вильярреалу» нужно сделать то, чего не делал в этом сезоне никто: обыграть «Ливерпуль» более чем в два мяча». Эмери перед матчем

Главный тренер объяснил задачу на матч с .

Команды встретятся в ответной полуфинальной игре Лиги чемпионов 3 мая. Первая завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

«Мы должны провести совершенный матч. Нам нужно сделать то, чего никто в этом сезоне не делал: обыграть «Ливерпуль» более чем в два мяча.

Нам нужно найти в игре «Ливерпуля» больше слабых мест, чем это удавалось другим. Будет тяжело, но мы усердно работаем», – сказал Эмери.

Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Ливерпуль» начнется в 22:00. Текстовый онлайн будет