Дмитрий Федоров о футболе в 90-х: «Завершилась чеченская война, люди вспомнили, что можно радоваться жизни, захотели ходить на стадионы»

высказался о 1990-х в футболе и жизни.

Федоров, работавший в 1996-м корреспондентом программы «Футбольный клуб», вспомнил о чемпионстве в тот год, последнем без легионеров.

«Нужно вспомнить, что тогда завершилась чеченская кампания [Первая чеченская война, 1994-1996], которая просто расколола общество. Тогда была информационная война многих телеканалов против российской армии, против этой войны.

И вот она закончилась, и люди вспомнили, что есть зрелище, что можно радоваться жизни. Как-то, может, экономически страна подтянулась, выборы закончились, выборы – это тоже стресс. Поэтому люди захотели ходить на стадионы. И вот у меня есть ощущение, что многие воспринимали это как подъем, как хорошую симпатичную новую эпоху.

90-е показали, что ты можешь добиться очень серьезных успехов в жизни, если у тебя есть талант, авантюрный характер, смелость, предпринимательская жилка. И многие молодые люди стали делать себе имя.

И в спорте у молодых людей тоже получилось подняться до чемпионства. Поэтому, мне кажется, у тогдашних болельщиков «Спартака» была хорошая ассоциация с этими футболистами – они добиваются успеха, и мы тоже сможем.

90-е – это годы, когда успех мог быть головокружительным, авантюрным, чудесным. Потом все-таки история вошла в берега, и такие неожиданные и фантастические карьеры стали уже редкостью – что в повседневной жизни, что в спорте», – сказал руководитель «КХЛ ТВ» и комментатор «Матч ТВ».