«Наполи» – мое сердце. Никогда не рассматривал этот вариант». Де Лаурентис о продаже клуба

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Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи о продаже «Наполи»

Ранее в СМИ появились предположения о том, что Де Лаурентис может продать «Наполи» из-за правил Федерации футбола Италии, которые запрещают одному человеку владеть двумя клубами из одного дивизиона. Бизнесмену также принадлежит «Бари» из третьего дивизиона.

«Прямо сейчас я об этом не думаю. Я никогда не рассматривал этот вариант. «Наполи» – мое сердце. 

Я тоже слышу сообщения о множестве предложений, которые витают в воздухе, но я никогда не начинал никаких переговоров», – сказал Де Лаурентис Radio Kiss Kiss Napoli. 

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