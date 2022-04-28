«Наполи» – мое сердце. Никогда не рассматривал этот вариант». Де Лаурентис о продаже клуба

прокомментировал слухи о продаже .

Ранее в СМИ появились предположения о том, что Де Лаурентис может продать «Наполи» из-за правил Федерации футбола , которые запрещают одному человеку владеть двумя клубами из одного дивизиона. Бизнесмену также принадлежит из третьего дивизиона.

«Прямо сейчас я об этом не думаю. Я никогда не рассматривал этот вариант. «Наполи» – мое сердце.

Я тоже слышу сообщения о множестве предложений, которые витают в воздухе, но я никогда не начинал никаких переговоров», – сказал Де Лаурентис Radio Kiss Kiss Napoli.