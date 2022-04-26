Димитар Бербатов: «Ливерпуль» нацелен на квадрупл, «МЮ» стремится протиснуться в еврокубки. Все, кто связан с «Юнайтед», с завистью смотрят на «красных»

высказался о превосходстве «Ливерпуля» над .

«Это больно, но нужно уважать «Ливерпуль». Было тяжело наблюдать за поражением «Юнайтед» от них со счетом 0:4. На поле между двумя командами была огромная разница, это можно было заметить по ситуации со вторым голом, который был невероятным. Все, кто связан с «Юнайтед», сейчас с завистью смотрят на «Ливерпуль». Но в то же время, когда смотришь их матчи, нужно уважать их за то, как они играют – они показывают хороший футбол.

Сейчас между и «Юнайтед» большая разница. «Ливерпуль» нацелен на квадрупл, «Юнайтед» стремится протиснуться в еврокубки. У них [«Ливерпуля»] есть шанс войти в историю, сделать это будет сложно, но не невозможно.

Мне не нравится болеть за «Сити», но я не хочу видеть, как «Ливерпуль» выигрывает четыре трофея, черт возьми. Когда я вижу, как они прогрессируют и как «Юнайтед» регрессировал, мое сердце обливается кровью», – написал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в своей ежемесячной колонке на Betfair.