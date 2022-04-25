Джикия о «Спартаке»: «Стабильности нет. Хочется быстрее закончить этот сезон РПЛ, начать с чистого листа»

подвел итоги матча с «Ростовом» в (2:3).

– Почему «Спартак» играет с такими перепадами в плане игры и результата?

– Стабильности нет.

– С чем это связываете?

– С настроением, которое сейчас царит. С тем положением, которое занимает «Спартак». Хочется быстрее закончить этот сезон, начать все с чистого листа – я говорю именно о чемпионате России.

– То есть вы больше ориентируетесь на Кубок?

– Сто процентов.

– Чего не хватило вчера в – не забили верные моменты Бакаев и Соболев. Если бы вы реализовали свои моменты и все свои забил «Ростов», вы бы выиграли?

– Слушайте, был момент, который мы реализовали и повели в счете, но почему-то правила игры опять поменялись и гол не засчитали. Когда знаешь правила, но они почему-то не работают, немного на это разозлились и это повлияло на те моменты, которые не реализовали. Понятно, сами эти моменты не забили – моменты почти стопроцентные, но винить надо только себя.

– Вас «Ростов» удивил?

– Нет. Знали, что они будут прессинговать с первых минут, знали, как они будут начинать атаки – все так и было. Но опять же, нелепые ошибки, пенальти вот эти – сами себе усугубили ситуацию.

– Что сказал судья в моменте с отмененным голом Игнатова?

– Что была игра рукой. А что спросишь? Он принимает решение. Не хочу комментировать судейство, какой смысл, если повлиять не могу.

– Что получается по турниру в РПЛ – никто вроде бы не вылетает, не будет, вероятно, и еврокубков. Но почему такие зарубы?

– Остается несколько туров до конца – это нормально в нашем чемпионате.

Можем выглядеть лучше, но по каким-то обстоятельствам не получается обрести спокойствие и стабильность и немного успокоиться, чтобы показывать свое качество. Понятно, что есть ошибки как со стороны футболистов, так и не со стороны футболистов, много очков потеряно из-за этих ошибок. Но ситуация такая, что хочется, чтобы этот сезон быстрее закончился, сконцентрируемся на Кубке и хочется взять трофей, – сказал защитник .