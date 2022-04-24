Ваноли перед «Ростовом»: «Мы «Спартак», такая большая команда должна уметь играть каждые три дня»

Главный тренер «Спартака» высказался перед игрой с «Ростовом» в 26-м туре .

«Два матча очень энергозатратных, очень затратных психологически. Но мы не должны забывать, что мы «Спартак». Такая большая команда должна уметь играть каждые три дня. Поэтому сегодня многое будет решать голова.

Мне повезло иметь в составе двух сильных нападающих. И при таком количестве матчей вполне нормально, что иногда играет один, иногда играет другой», – сказал Ваноли.

«Ростов» – «Спартак». Соболев, Полоз и Классен играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30