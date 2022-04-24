«Эмполи» обыграл «Наполи» (3:2), сделав камбэк после 0:2 к 80-й минуте. Клуб не побеждал 17 матчей

«Наполи» в гостях уступил «Эмполи» (2:3) в 34-м туре итальянской Серии А.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Лучано Спаллетти лидировала со счетом 2:0 до 80-й минуты, после чего хозяева за 8 минут забили трижды. В результате «Эмполи» прервал серию из 17 матчей без побед.
- Дата проведения
- 24 апреля, 16.00, «Карло Кастеллани»
- Голы:
- 0:1 – 44 Мертенс, 0:2 – 53 Инсинье, 1:2 – 80 Хендерсон, 2:2 – 83 Пинамонти, 3:2 – 87 Пинамонти.
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Эмполи –
Викарио, Стоянович, Луперто, Вити, Паризи (Какаче, 61), Верре (Байрами, 66), Бандинелли (Хендерсон, 61), Журковски, Аслани (Штулац, 70), Кутроне (Ди Франческо, 66), Пинамонти.
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Наполи –
Мерет, Дзаноли (Малькюи, 46), Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Мертенс (Политано, 77), Инсинье (Унас, 85), Лосано (Зелиньски, 68), Осимхен.
- Предупреждения:
- Бандинелли (4), Дзаноли (22), Вити (72), Стоянович (81), Пинамонти (88).