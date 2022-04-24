«Эмполи» обыграл «Наполи» (3:2), сделав камбэк после 0:2 к 80-й минуте. Клуб не побеждал 17 матчей

в гостях уступил (2:3) в 34-м туре итальянской Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Лучано Спаллетти лидировала со счетом 2:0 до 80-й минуты, после чего хозяева за 8 минут забили трижды. В результате «Эмполи» прервал серию из 17 матчей без побед.

Таблица Серии А

Статистика Серии А