Покер Габи Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить «Уотфорд» – 5:1

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«Манчестер Сити» дома крупно обыграл «Уотфорд» (5:1) в 34-м туре АПЛ

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Форвард «горожан» Габриэл Жезус сделал покер, забив на 4-й, 23-й, 49-й и 53-й минутах.

«Ман Сити», набрав 80 очков, продолжает лидировать в таблице Премьер-лиги. У «Ливерпуля» 76 баллов и игра в запасе.

Манчестер Сити – Уотфорд 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
23 апреля, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Габриэл Жезус, 2:0 – 23 Габриэл Жезус, 2:1 – 28 Камара, 3:1 – 34 Родри, 4:1 – 49, пенальти Габриэл Жезус, 5:1 – 53 Габриэл Жезус.
Манчестер СитиЭдерсон, Жоау Канселу, Лапорт (Аке, 63), Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, де Брюйне (Гюндоган, 57), Родри (Марез, 70), Грилиш, Стерлинг, Габриэл Жезус.
УотфордФостер, Кабаселе, Самир (Кэткарт, 68), Камара, Сиссоко, Клеверли, Луза (Кайембе, 75), Нгакиа, Кинг, Деннис, Сарр (Жоао Педро, 68).
Предупреждение:
Жоау Канселу (43).

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