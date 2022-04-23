Покер Габи Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить «Уотфорд» – 5:1

«Манчестер Сити» дома крупно обыграл «Уотфорд» (5:1) в 34-м туре АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Форвард «горожан» Габриэл Жезус сделал покер, забив на 4-й, 23-й, 49-й и 53-й минутах.
«Ман Сити», набрав 80 очков, продолжает лидировать в таблице Премьер-лиги. У «Ливерпуля» 76 баллов и игра в запасе.
- Дата проведения
- 23 апреля, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 4 Габриэл Жезус, 2:0 – 23 Габриэл Жезус, 2:1 – 28 Камара, 3:1 – 34 Родри, 4:1 – 49, пенальти Габриэл Жезус, 5:1 – 53 Габриэл Жезус.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт (Аке, 63), Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, де Брюйне (Гюндоган, 57), Родри (Марез, 70), Грилиш, Стерлинг, Габриэл Жезус.
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Уотфорд –
Фостер, Кабаселе, Самир (Кэткарт, 68), Камара, Сиссоко, Клеверли, Луза (Кайембе, 75), Нгакиа, Кинг, Деннис, Сарр (Жоао Педро, 68).
- Предупреждение:
- Жоау Канселу (43).