Покер Габи Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить «Уотфорд» – 5:1

дома крупно обыграл (5:1) в 34-м туре .

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Форвард «горожан» сделал покер, забив на 4-й, 23-й, 49-й и 53-й минутах.

«Ман Сити», набрав 80 очков, продолжает лидировать в таблице Премьер-лиги. У «Ливерпуля» 76 баллов и игра в запасе.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги