Смотрите видео трех голов «Зенита» в ворота «Урала»

Смотрите видео всех голов матча «Зенит» – «Урал».

Клуб из Санкт-Петербурга дома обыграл команду из Екатеринбурга в рамках 25-го тура (3:1).

Счет в матче на 12-й минуте открыл . Бразилец исполнял пенальти и не смог переиграть вратаря Илью Помазуна, однако добил мяч в ворота после отскока.

На 37-й минуте форвард обыгрался с Малкомом, изящно развернул защитника в штрафной и отправил мяч в сетку.

На 78-й минуте нападающий технично забил третий гол петербуржцев.

На 83-й дальним ударом ворота распечатал .