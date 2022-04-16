Смотрите видео трех голов «Зенита» в ворота «Урала»

Смотрите видео всех голов матча «Зенит» – «Урал».
Клуб из Санкт-Петербурга дома обыграл команду из Екатеринбурга в рамках 25-го тура РПЛ (3:1).
Счет в матче на 12-й минуте открыл Клаудиньо Родригес. Бразилец исполнял пенальти и не смог переиграть вратаря Илью Помазуна, однако добил мяч в ворота после отскока.
На 37-й минуте форвард Юри Алберто обыгрался с Малкомом, изящно развернул защитника в штрафной «Урала» и отправил мяч в сетку.
На 78-й минуте нападающий Артем Дзюба технично забил третий гол петербуржцев.
На 83-й дальним ударом ворота «Зенита» распечатал Юрий Железнов.