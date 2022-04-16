Смотрите видео трех голов «Зенита» в ворота «Урала»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Урал Илья Помазун Клаудиньо Родригес Юри Алберто Юрий Железнов Футбол

Смотрите видео всех голов матча «Зенит» – «Урал».

Клуб из Санкт-Петербурга дома обыграл команду из Екатеринбурга в рамках 25-го тура РПЛ (3:1).

Счет в матче на 12-й минуте открыл Клаудиньо Родригес. Бразилец исполнял пенальти и не смог переиграть вратаря Илью Помазуна, однако добил мяч в ворота после отскока.

На 37-й минуте форвард Юри Алберто обыгрался с Малкомом, изящно развернул защитника в штрафной «Урала» и отправил мяч в сетку.

На 78-й минуте нападающий Артем Дзюба технично забил третий гол петербуржцев.

На 83-й дальним ударом ворота «Зенита» распечатал Юрий Железнов.

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