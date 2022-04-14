Денис Бояринцев: «Легионеры «Спартака» не соответствуют задачам. Наверняка была цель выиграть чемпионат»

высказался о неудачных результатах в нынешнем сезоне.

– В этом году 100-летие «Спартака», но команда занимает лишь девятое место в чемпионате. С чем это связано?

– Наверное, на такой результат никто не рассчитывал. Рую Витории не удалось нащупать игру. Были неплохие результаты на сборах, когда он пришел в команду. Наверное, его приглашали с какой-то перспективой, но он не справился.

Мое личное мнение, что легионеры «Спартака» не соответствуют задачам, для которых они были приглашены и которые ставит для себя команда.

Наверняка у красно-белых была цель выиграть чемпионат, но удача способствовала им только в еврокубках.

досталась команда, которая уже не борется за медали. Скорее всего, его работа – это задел на следующий сезон. С этим надо смириться. Текущий результат неудовлетворительный, но что можно изменить?! Надо сделать выводы и в следующем сезоне исправлять ситуацию, ставить перед командой цели и добиваться их выполнения.

Просто так сложилось, что в юбилейный год не получилось сделать то, что задумывалось. Никто не хотел такого результата. Я в этом уверен.

– Почему такой контраст между игрой «Спартака» в России и Европе?

– Мне кажется, тут вопрос в мотивации. Мое мнение, легионеры лучше выступали и были более мотивированы в еврокубках. Там был шанс себя показать, наверное, отсюда и результат, хотя в группе у «Спартака» были серьезные соперники. Я помню, когда сам играл в Лиге чемпионов или Кубке УЕФА, испытывал сильные эмоции.

Возможно, именно эмоции захлестнули игроков, и не хватило силенок на локальный чемпионат. Но мы сейчас ищем оправдания, потому что за «Спартак» болеем и переживаем. Конечно, хочется, чтобы результатам в было объективное объяснение. Мое мнение, к матчам в игроки подходили серьезнее, – сказал бывший хавбек красно-белых.