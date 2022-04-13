Альбиоль о выходе в 1/2 финала ЛЧ: «Это большое достижение для «Вильярреала»

прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал чемпионов.

Защитник испанского клуба высказался после ответного матча 1/4 финала с «Баварией» (1:1, первая игра – 1:0).

«Просто невероятно! Нам пришлось приложить максимум усилий. Это победа всей нашей команды. Нам пришлось сильно попотеть в обоих матчах, но мы все же вышли в полуфинал – это большое достижение для «Вильярреала».

Знали, что это будут долгие 90 минут и нам придется несладко», – сказал Альбиоль.

Это не сказка, это полуфинал! «Вильярреал» забил «Баварии» на 88-й и снова нас покорил