Симон Кьер: «Мечты сбываются: много лет назад я сказал агенту, что с удовольствием перешел бы в «Милан». Италия – мой второй дом»

рассказал об игре в Италии.

«В Серии А я чувствую себя как дома. Мне нравилось играть в Ла Лиге за «Севилью», но когда у меня появился шанс вернуться в Италию, я не стал раздумывать дважды. И теперь, я говорю это от всего сердца, я очень счастлив быть в «Милане».

Иногда мечты сбываются: я помню, что много лет назад, когда я еще играл в «Палермо», я сказал своему агенту, что с удовольствием перешел бы в «Милан». И теперь я здесь.

Мне нравится Серия А, как и многое другое в Италии, которая теперь является для меня вторым домом. Еда, культура, природа, люди и, конечно же, футбол. Итальянский клуб всегда был близок к моей философии, которая заключается в командной игре.

Мы все – личности, но работаем вместе, как команда. Командная работа представляет собой тактическую ДНК Серии А, мы видели это прошлым летом на чемпионате Европы», – сказал защитник .