Жеребьевка ЧМ-2022, очередной поражение Слуцкого, «МЮ» продлил Бруну, итальянские баскетболисты не хотят играть с Россией и другие новости утра

1. В пятница прошла жеребьевка группового раунда чемпиона мира-2022 в Катаре. Германия оказалась в группе с Испанией, Польша – с Аргентиной, Португалия встретится с Уругваем, а Бельгия – с Хорватией. Кроме того, был представлен маскот турнира – Лаиб.

2. «Рубин» проиграл 7 из 8 последних матчей в РПЛ. В стартовом матче 23-го тура команда Леонида Слуцкого уступила «Химкам» (2:3). Сам Слуцкий проиграл 12-й матч в этой РПЛ – это его худший результат в карьере.

3. Баскетбольная сборная Италии отказалась играть против России в квалификации чемпионата мира-2023.

4. Первая команда Республики Коми (Илья Семиков, Ермил Вокуев, Илья Порошкин, Алексей Виценко) победила в мужской эстафете чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре, команда Большунова – 3-я. Женскую эстафету выиграла сборная Тюменской области (Ольга Кучерук, Наталья Мекрюкова, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина), команда Непряевой стала 3-й.

5. Бруну Фернандеш продлил контракт с «МЮ» до 2026 года. Он вошел в топ-3 игроков клуба по зарплате.

6. Чемпион мира по биатлону Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров.

7. НХЛ. Два очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Чикаго», Семен Варламов сделал 2-й шатаут в сезоне, а Павел Бучневич – пятый дубль. Все результаты – здесь.

8. «Интер Майами» хочет подписать Месси летом. Если Лео уйдет, «ПСЖ» попытается купить Салаха, пишет As.

9. НБА. «Финикс» проиграл «Мемфису», «Сан-Антонио» победил «Портленд». Другие результаты – здесь.

10. Андрей Разин и Андрей Скабелка – в числе кандидатов на пост главного тренера «Салавата Юлаева».

11. На матчах ЧМ в Катаре у фанатов могут отобрать радужные флаги. Это объясняется вопросами безопасности.

12. «Реал» готов потратить 300 млн евро на Мбаппе, Холанда, Тчуамени и купить Гнабри за 70 млн.

13. Полузащитник Себастьян Шиманьски сообщил тренера Сандро Шварцу, что уйдет из «Динамо» летом, пишут в Польше.

14. Теннис. В полуфиналах Miami Open Хуберт Хуркач оказался слабее Карлоса Алькараса, Каспер Рууд взял верх над Франсиско Серундоло.

15. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой марта в НХЛ. У него 7 побед в 7 играх.

16. Совет директоров «Фольксвагена» одобрит участие в «Формуле-1» брендами «Порше» и «Ауди», пишет ESPN.

17. Некоторые судьи CAS не хотят рассматривать иски РФС, так как понимают, что у ФИФА и УЕФА не было оснований для отстранения.

Цитаты дня.

Георгий Черданцев: «Не считаю, что исключение Польши невозможно, до ЧМ больше 7 месяцев. Их поведение должно трактоваться как 0:3 и неявка на игру»

Сергей Юран: «Может, и лучше, что легионеры уехали. В стране 150 миллионов. Будет больше шансов у российских игроков»

Сарри об итальянском футболе: «Мы отстаем на 30-35 лет. Когда смотришь матч Бундеслиги и переключаешь на Серию А, думаешь: «Куда я попал, черт возьми?»

Непомнящий о пенсии: «26 тысяч рублей. Если бы жил не в Москве, то намного меньше бы выходило»

Министр спорта о русском языке в ФИФА: «Удивляюсь, почему так поздно. ФИФА понимает значимость российского футбола»

Симон Фуркад об отстранении российских биатлонистов: «Это большая-большая ошибка. Считаю, что подобное решение не может кому-то помочь или что-то изменить»

Тренер Украины Петраков о матче с Россией: «Не хочу, пока я жив, не хочу пожимать им руки. Надо построить стену и отделиться»

«Катар не может поменять законы или сменить религию на 28 дней чемпионата мира». Генерал-майор МВД Катара про ЛГБТ