Вратарь «Ливингстона» Коновалов: «Какой футболист не мечтает играть в чемпионате Англии? Шотландия – кратчайший путь»

Вратарь рассказал о мечте об игре в .

«Какой футболист не мечтает играть в чемпионате Англии, на самом высоком уровне? К тому же тут все рядом. В Шотландии много таких, кто проявил себя и уехал сразу в Англию. Некоторые даже уезжают в Чемпионшип и выходят оттуда либо с командой в шотландский , либо оттуда их забирают в АПЛ.

Конечно, рассматриваю для себя такой вариант. Я всегда мечтал играть в топ-чемпионате. Шотландия, во-первых, это Британия, а во-вторых, это самый кратчайший путь, по которому можно попасть в чемпионат Англии. Очень интересно было посмотреть себя в Шотландии, как я здесь себя покажу.

Конечно, в голове всегда был выстроен четкий план. Просто он двигается окольными путями, а не напрямую, но все двигается к тому, чего я и хочу. Хочу играть в топ-чемпионате.

Джамал мне предлагал несколько вариантов. В один день позвонил: «Есть Шотландия, есть Швеция». Я сказал: «Естественно, Шотландия! Это Британия! Здесь родина футбола».

И реально в чемпионате Шотландии британский стиль футбола: много верховых и фланговых передач, много борьбы. Все ребята здоровые, крепкие. Даже я со своими габаритами считаюсь большим, но не особо. Мне даже главный тренер говорит, что нужно еще прибавлять мощи», – сказал Коновалов.