Комппер о стиле: «Хотим видеть «Локомотив» доминирующим на поле. База, фундамент Гиздоля остались теми же, детали отличаются»

рассказал о стиле игры, который хочет привить «Локомотиву».

– Вы говорите, что хотите поставить в «Локомотиве» новый футбол. Можете рассказать подробнее о вашем видении футбола, в который должен играть клуб?

– Мы хотели бы видеть «Локомотив» доминирующим на поле, в правильном смысле слова агрессивной командой, командой, которая определяет то, как играет соперник. Это значит в оборонительной фазе запирать соперника именно на тех участках поля, где нам удобнее, заставлять его идти в те зоны, где мы хотим его видеть.

При владении мячом мы стремимся к очень быстрому вертикальному футболу. Для нас очень важна скорость, как отдельных игроков, так и командная. Это должен быть увлекательный, зрелищный футбол.

– То, что вы говорите, во многом совпадает с тем футболом, который ставил команде ваш предшественник , – это схема 4-4-2, высокий прессинг, быстрый вертикальный футбол в атаке. Есть ли что-то, что вы меняете в команде, привносите ли что-то свое?

– База, фундамент, конечно, остались теми же. Детали отличаются. То, над чем мы сейчас особо сконцентрировано работаем, – это наша агрессия, это наш прессинг, наше давление на соперника в оборонительной фазе. Мы стараемся довести до автоматизма выход из обороны в атаку, чтобы он был максимально быстрым.

С момента отбора мяча до удара по воротам соперника должно проходить минимум времени, это должны быть считанные секунды. Могу сказать, что игроки стали лучше понимать эту философию, я вижу прогресс. Мы увеличили количество голевых моментов, которые создаем. По игре с ЦСКА, хотя мы ее очень обидно проиграли на последней минуте, это было видно.

Теперь наша задача – обилие шансов, которое мы создаем, конвертировать в голы. Команда должна вознаграждать себя голами за активные действия, энергичную и скоростную игру. Это то, над чем мы сейчас работаем, – сказал тренер .