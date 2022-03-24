«Любил голым танцевать перед зеркалом, один из главных весельчаков». Аршавин про Эбуэ в «Арсенале»

Андрей Аршавин рассказал о бывшем партнере по «Арсеналу», любившим танцевать без одежды.
– С кем вы близко общались в «Арсенале»?
– Сначала с Фабрегасом и Насри. После их ухода стал ближе общаться с Мертезакером и Подольски.
– Как проводили время вместе? Кто был главным шутником?
– Ходили куда-то, но не так часто. Больше всего шуток и приколов в раздевалке было связано с Эбуэ, потому что он любил голым танцевать перед зеркалом и вообще был одним из главных весельчаков. Всей командой смеялись с него.
– С партнерами возникали конфликты?
– Какие-то были, но серьезных, требующих огласки, нет. В рабочем режиме, – сказал бывший полузащитник «канониров», сейчас работающий в «Зените».