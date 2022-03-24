Тренер Турции Кунтц перед Португалией: «Прогресс команды дает надежду. Интересно, на что мы способны»

Главный тренер сборной Турции Штефан Кунтц высказался в преддверии игры с Португалией.

Команды сыграют в полуфинальном стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

«Путь С, конечно, самый трудный. Но прогресс команды, персонала и всей федерации с момента моего приезда дает надежду. Пока мы очень хотим, чтобы самый важный матч, финал стыков, прошел в Турции.

Было бы интересно узнать, на что мы способны», – сказал Кунтц.

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