Флик о ЧМ в Катаре: «Дело не должно быть только в деньгах. Недавно был ЧМ в России, Олимпиада в Пекине – и всегда было много критики»

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Ханс-Дитер Флик высказался о проведении ЧМ-2022 в Катаре.

«Дело не должно быть только в деньгах. Недавно был чемпионат мира в России, Олимпийские игры в Пекине, в ноябре будет чемпионат мира в Катаре – и всегда было много критики. Поэтому я говорю, что мы должны больше думать о том, в каких странах будут проходить спортивные мероприятия, и ввести еще больше обязательных критериев для определения этих стран».

О бойкоте

«Это не поможет людям в Катаре. Мы хотим принять участие и послать сигналы. Я думаю, что это будет более эффективно. Я считаю, что бойкотировать турнир будет трудно в целом, и даже неправительственные организации советуют воздерживаться от этого.

Сейчас гораздо важнее удостовериться, что прогресс, достигнутый в Катаре, будет долговременным. И что будет достигнут дальнейший прогресс. Кроме того, для многих спортсменов чемпионат мира является кульминацией их карьеры. Бойкот лишит их этого», – сказал главный тренер сборной Германии.

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