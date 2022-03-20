Стукалов про 1:1 с «Краснодаром»: «Уфа» штанги отбивает, моменты стопроцентные не реализовывает»

Главный тренер «Уфы» не рад слабой реализации моментов с .

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 22-м туре .

– Опять игра разделилась на два тайма, к сожалению. Видимо, на нас так давит турнирное положение, что мы не можем выходить и с первых минут показывать ту игру, на которую способны.

В первом тайме план, который мы выбрали на игру – высокий прессинг, не давать разыгрывать мяч, – он работал. К сожалению, допустили ошибку в концовке тайма, пропустили гол в раздевалку, но я команде благодарен за то, что она не опустила руки.

Во втором тайме создали несколько отличных моментов для взятия ворот. Штанги отбиваем, моменты стопроцентные не реализовываем, пока не идет, но думаю, что в любом случае мы эту ситуацию переломим.

– Агаларов прервал свою безголевую серию. Как сильно она на него воздействовала – и воздействовала ли вообще?

– Ну вы же понимаете все прекрасно. Еще раз повторюсь, все живые люди. Если вы видите, команда не безразлична, она бьется за каждый мяч, за каждый эпизод. Так же и он: старался, хотел эту ситуацию изменить. Гамид заслужил этот гол, – отметил Стукалов.