Индзаги про 1:1 с «Фиорентиной»: «7 очков в 7 последних матчах давят на «Интер». Нужно спокойствие»

раскритиковал «Интер» после ничьей с «Фиорентиной» (1:1) в Серии А.

«В первом тайме мы сделали недостаточно, такая команда, как у нас, должна работать лучше. После перерыва мы прибавили, начали создавать больше моментов и могли забить больше мячей.

Мы сейчас не в лучшей ситуации, семь очков за семь последних матчей, очевидно, давят на нас психологически.

сыграла лучше в первом тайме, мы были сильнее во втором. Я недоволен, поскольку мы сами сделали так, что люди ожидают от нас большего.

Команда ощущает большую ответственность, если сравнивать с восприятием «Интера» в начале сезона. У нас было несколько идеальных месяцев, потом настал спад, однако парни должны спокойно работать дальше.

Мы создаем много моментов, просто не можем их реализовать как следует.

Сваливать все на отсутствие определенных футболистов слишком легко. Факт заключается в том, что во втором тайме мы играли сильнее соперника, так что не в этом дело.

Возможно, из-за последних результатов команда чуть больше суетится и не так хладнокровно принимает решения», – отметил главный тренер в интервью DAZN.