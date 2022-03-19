Фаната «Арсенала» оскорбляли на почве расизма и напали на него во время матча с «Ливерпулем». Клуб ищет свидетелей

«Арсенал» ищет свидетелей расистского скандала на матче с .

Лондонский клуб сообщил, что один из болельщиков подвергся оскорблениям на почве расизма, а также стал жертвой «физического нападения из-за его культурной принадлежности». Клуб проинформировал полицию об этом инциденте.

«Мы не потерпим такого поведения. «Арсенал» – дом для всех, и мы серьезно относимся ко всем формам дискриминационного обращения и насилия.

Мы будем продолжать поддерживать связь и оказывать поддержку нашему фанату, который стал жертвой этого ужасного инцидента», – говорится в заявлении .