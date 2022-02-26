«Путин, останови это». Перед матчем «Айнтрахт» – «Бавария» прошла акция за мир. Левандовски играет с повязкой в цветах Украины

Роберт Левандовски, «Бавария» и «Айнтрахт» выступили в поддержку мира.
33-летний польский форвард «Баварии», кроме капитанской повязки, надел повязку в цветах флага Украины на матч 24-го тура Бундеслиги с «Антрахтом» (1:0, второй тайм).
Wir starten gut in die zweite Hälfte! Der Druck auf das Frankfurter Tor wird größer. 💪#WeiterImmerWeiter, Männer! pic.twitter.com/S1PcPzKOuC— FC Bayern München (@FCBayern) February 26, 2022
Ранее Роберт поддержал отказ сборной Польши от матча с Россией: «Не представляю себе такую игру сейчас».
Кроме того, перед матчем обе команды выступили в поддержку мира. Футболисты встали в центральном круге, а на табло зажглась надпись: «Путин, останови это».
🇺🇦🕊 #SGEFCB @SPORT1 pic.twitter.com/bGIq9U4eg2— Kerry Hau (@kerry_hau) February 26, 2022
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.