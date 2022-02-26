«Путин, останови это». Перед матчем «Айнтрахт» – «Бавария» прошла акция за мир. Левандовски играет с повязкой в цветах Украины

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Сборная Польши по футболу Владимир Путин Роберт Левандовски Политика Футбол

Роберт Левандовски, «Бавария» и «Айнтрахт» выступили в поддержку мира.

33-летний польский форвард «Баварии», кроме капитанской повязки, надел повязку в цветах флага Украины на матч 24-го тура Бундеслиги с «Антрахтом» (1:0, второй тайм).

Ранее Роберт поддержал отказ сборной Польши от матча с Россией: «Не представляю себе такую игру сейчас».

Кроме того, перед матчем обе команды выступили в поддержку мира. Футболисты встали в центральном круге, а на табло зажглась надпись: «Путин, останови это».

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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