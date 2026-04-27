Салах выбыл на 4 недели из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра

Директор сборной Египта Ибрагим Хассан сообщил, что вингер национальной команды Мохамед Салах выбыл до конца сезона из-за травмы .

«У него разрыв мышцы задней поверхности бедра, ему потребуются четыре недели на восстановление», – сказал Хассан.

По его словам, Салах больше не сыграет за «Ливерпуль », который он покинет летом, но должен восстановиться к ЧМ-2026 .

Таким образом, футболист наверняка пропустит товарищеский матч со сборной России, запланированный на 29 мая в Каире.