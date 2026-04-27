Салах выбыл на 4 недели из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра
Директор сборной Египта Ибрагим Хассан сообщил, что вингер национальной команды Мохамед Салах выбыл до конца сезона из-за травмы.
«У него разрыв мышцы задней поверхности бедра, ему потребуются четыре недели на восстановление», – сказал Хассан.
По его словам, Салах больше не сыграет за «Ливерпуль», который он покинет летом, но должен восстановиться к ЧМ-2026.
Таким образом, футболист наверняка пропустит товарищеский матч со сборной России, запланированный на 29 мая в Каире.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Reuters
Сейчас в НБА плей-офф и там точно так же команды сыпятся в каждом матче из-за травм.
Нагрузки в современном спорте сумасшедшие.
До этого он спокойно играл во всех матчах чемпа
На таком уровне тащит тот у кого конское здоровье
И если у Клоппа все списывалось на запредельную интенсивность и гегенпрессинг, то у нынешнего Ливерпуля нет подобных аргументов