Салах выбыл на 4 недели из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра

Директор сборной Египта Ибрагим Хассан сообщил, что вингер национальной команды Мохамед Салах выбыл до конца сезона из-за травмы.

«У него разрыв мышцы задней поверхности бедра, ему потребуются четыре недели на восстановление», – сказал Хассан.

По его словам, Салах больше не сыграет за «Ливерпуль», который он покинет летом, но должен восстановиться к ЧМ-2026.

Таким образом, футболист наверняка пропустит товарищеский матч со сборной России, запланированный на 29 мая в Каире.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Reuters
Испугался солдат Валеры
Ответ adanilove91
Испугался солдат Валеры
Вспомнил 2018-й😼
Только за последнюю неделю у Салаха, Ямаля, Эстевао, Милитао, Гюлера разрывы мышц задней поверхности бедра. Все выбыли до конца сезона. У Симонса кресты, у Гнабри тоже разрыв бедра.
Сейчас в НБА плей-офф и там точно так же команды сыпятся в каждом матче из-за травм.

Нагрузки в современном спорте сумасшедшие.
Ответ Proper Chels
Милитао вечный травмат, а Салах с Эстевао где нагрузились-то играли не всегда, выходили часто со скамейки:)
Ответ Proper Chels
Салаху считай 34
До этого он спокойно играл во всех матчах чемпа
На таком уровне тащит тот у кого конское здоровье
Это травма читалась ,сразу после оглашения товарищеского матча с Россией.
да уж. какой-то смазанный уход из Ливерпуля получается у него
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Как и весь сезон
Ответ АРТУР АЛИЕВ
он сам подпортил тем интервью. Но всё равно - легенда клуба. Джеррард его ставит сам выше себя. По сути на второе место после Далглиша. Тот и игрок был потрясающий, так еще и будучи тренером приводил клуб к трофеям.
Жаль, с манками не сыграет, мог бы стату увеличить.
Получается, последний матч Салаха в футболке Ливерпуля мы уже видели. Жаль, что болельщики не смогут с ним попрощаться в последнем туре под аплодисменты (условная замена на 90+ минуте).
Ответ Alibi_URAL
Ну если условно восстановится на 80%,то может как раз выйти на замену на 90ой (так в Оренбурге кто-то прощальный матч играл)
Как человек не хочет со сборной России играть, а!
Салах,Милитао,Мбаппе,Ямаль,Гюлер ,Симонс и список пополняется
Ответ Extrim
Мбаппе явно перед ЧМ на отдых ушел. Из ЛЧ вылетели, в чемпионате 2е...
Количество травм добавляет вопросов к тренерскому штабу Слота. Игроки вылетают стабильно весь сезон на всех позициях.
И если у Клоппа все списывалось на запредельную интенсивность и гегенпрессинг, то у нынешнего Ливерпуля нет подобных аргументов
взял ветеранский отпуск перед ЧМ
