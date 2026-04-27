Генич об отставке Шпилевского: «Почему именно сейчас? Какое-то странное решение»
Комментатор Константин Генич удивлен увольнением Алексея Шпилевского с поста тренера «Пари НН».
Нижегородцы пока не подтвердили отставку. После 27 матчей «Пари НН» занимает в Мир РПЛ предпоследнее место.
«Зачем? Почему именно сейчас? Какое-то странное решение, если это правда», – написал Генич.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Тоже тема к посещаемости и пр. Вот Нижний - офигенный город. Просто топовый. Я там жил полтора года - до сих пор в этот город влюблен. И спорт там любят и деньги у людей в целом есть. Стадион отличный. Что мешает? Просто клуб - вообще нахрен никому не нужен. Сперва убили идентичность неймингом. Да, деньги, все понятно, но никто не будет болеть за ФК БК. Потом совершенно очевидно что клуб - просто прачечная, что там цели сугубо финансовые, а не спортивные. Хозяина нет. Настоящего, который бы душой за клуб болел. Кадровые решения - вообще непонятные. И в итоге посещаемость - 3000 человек. В Нижнем Новгороде! Да, понятно, там с переездом этим и пр. Но все равно это дикость же. Чтобы в таком городе такое. Там в Нижем на хоккей зачастую билетов не достать. А на футбол - пора бюджетников сгонять чтоли или детям билеты раздвать. И никакой фануйди тут не при чем. Просто нахрен такая команда никому в городе не нужна. Что очень обидно, но правда...
Вчера был на матче, пришло 18500 и это, конечно, никуда не годится, но тут еще факт, что и Пари внизу и Спартак играет уже давно хз как...
Спортивный результат оказывает влияние. От этого никуда не деться. Но смысл работы клуба заключается в том, чтобы снижать это влияние насколько это возможно. По идее, при идеальной работе клуба, как организации, спортивный результат должен оказывать минимальное влияние на посещаемость. Очень обидно, что у нас почти у каждого клуба РФПЛ - офигеть какие недоработки в этом смысле. Везде могли бы ходить лучше.
Российские безработные тренеры истерят и оказывают мощнейшее давление с целью хапнуть денежную работу. Кто то из них получил в кулуарах поддержку и скоро плюхнется в кресло главного тренера НН.
Да знаешь, недавно был в Пари российский тренер. Звёзд с неба не хватал, но так низко не опускал команду в конце сезона.
Помним , Юран .
Руководство Пари НН редкие неадекваты приглашают тренеров, дают контракты длительные и платят неустойки из года в год.Руководство уровня 2 лиги, максимум ФНЛ,куда Пари НН и отправится кто бы их не тренеровал.
у них есть современный стадион и довольно сносное финансирование. никуда они не денутся. даже если вылетят сразу вернутся
Губернатор наверное думает нафига этот стадион построили перед ЧМ 18 одни проблемы.Со времён Локомотива с футболом в Нижнем беда.
Шпилевский вообще-то ещё не уволился. Но матчевские крысы уже растрезвонили новост об отставке, ссылаясь на очень грязный источник. Они наверное ждут не дождутся подтверждения итогов своей мразотнной компании. Станковича сожрали, Шпилевского прессовали с первого дня, сейчас в каждом эфире увольняют Челестини. При этом отечественных физруков они не трогают. Даже Адиева не песочили, так слегка. Все что надо знать об этом сборище подлецов.
Потому что с первого дня было видно, что Шпилевский клоун, а не тренер.
А Карпин? Почему его облизывали, а Шпилевского уничтожали? Если что, то у Шпилевского к 38 годам чемпионство в Кзх и на Кипре. Чем моут похвастаться отечественные специалисты и их подпевалы с Матча? Мол, Кипр и Казахстан не уровень. А кто-то из них выигрывал эти чемпионаты? Их даже тула не зовут. Но Карпина, Рахимова и даже Осинькина облизывают во все причинные места. А Шпилевский, у которого перед началом чемпионата продали лучшего игрока, клоун.
То же непонятно почему именно сейчас. Команда однозначно стоит на вылет. В РПЛ она никому не нужна. Денег нет. В хоккее ужимаются. В прошлом году убрали женскую команду, нынче ликвидируют фарм Торпедо-Горький. ГАЗ полностью ушёл от финансирования. А хоккей это религия для нижегородцев. Футбольный же клуб из года в год болтается около зоны вылета. Через клуб пачками проходят непонятные пассажиры. А спонсировали всё это букмекеры. Сейчас в свете последних наездов на них, финансирование по всей видимости заметно сократится. И на кого лягут расходы на всю эту камарилью, на областной бюджет? Так там и так денег нет. Поэтому клуб плавно сольётся в ФНЛ, а там хоть оставляйте Шпилевского, хоть убирайте, дополнительных расходов на это не потребуется.
Вот потому и выгнали. Сейчас подпишут тренера, который будет работать в пердиве.
Потому что могут похоже выкарабкаться, а задача видимо другая
Могли бы выкарабкаться, если бы Оренбургу не слили. А сейчас где и против кого выкарабкиваться собираются, в Грозном и Казани или дома с ЦСКА?
Психанул видимо после Карседо, наверное он его бесит со времён Кипра)))
Полностью согласен, я вообще не понимаю почему в Нижнем Новгороде ( мой родной город) не пойти по пути крупных спортивных обществ как Црвена Звезда, Барселона и т.д. Давно бы сделали все команды под общим брендом Торпедо. У нас уже была в свое время футбольная команда Торпедо, там кстати Хазов Антон начинал. Сейчас и на баскетбол ходит 1,5 землекопа, кроме сильных команд типа ЦСКА и с футболом также, пример последний матч со Спартаком. При этом на хоккей и мини футбол билетов не достать. А полное управление и выделение средств сейчас на АНО " центр управления и развития спорта в Нижегородской области". 5 команд ( футбол, футзал, хоккей, баскетбол, волейбол) под одним брендом и люди себя будут с этим отождествлять .
Не иначе стажировку в Спартаке прошли ребята.
Рано ещё , вот вылетят - тогда и увольняйте
