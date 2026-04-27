Семак доволен Кондаковым в матче с «Ахматом»: «Подустал в концовке, стало больше брака. Но в целом действует полезно, с большим объемом»

Семак доволен Кондаковым в матче с «Ахматом»: в целом действует полезно, с большим объемом.

Тренер «Зенита » Сергей Семак оценил игру хавбека петербуржцев Даниила Кондакова в матче Мир РПЛ с «Ахматом » (2:0), в котором 18-летний футболист был заменен на 82-й минуте.

«Оцениваю игру Кондакова хорошо. Конечно, подустал в концовке, стало больше брака. Но в целом действует очень полезно, демонстрирует большой объем, он может себе занести себе в актив этот матч», — сказал Семак.