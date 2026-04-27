Семак доволен Кондаковым в матче с «Ахматом»: «Подустал в концовке, стало больше брака. Но в целом действует полезно, с большим объемом»
Тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру хавбека петербуржцев Даниила Кондакова в матче Мир РПЛ с «Ахматом» (2:0), в котором 18-летний футболист был заменен на 82-й минуте.
«Оцениваю игру Кондакова хорошо. Конечно, подустал в концовке, стало больше брака. Но в целом действует очень полезно, демонстрирует большой объем, он может себе занести себе в актив этот матч», — сказал Семак.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
хорошо в защиту дорабатывал. он и Педро в этом плане красавцы. и Вендел.
у Семака ребенок вышел в основном составе. И тишина))
Должны были быть гуляния на Дворцовой и зажечь Ростральные колонны по такому поводу, ла
с учетом как Москва переживает о наших воспитанниках, то да. Минимум все на Никольскую.
Хорошо открывался между линиями, показывает, что умный игрок, оправдал доверие ТШ. Молодец!
Дайте ему играть и будет отличный игрок!
Если это не разовая акция, а парню будут больше доверять, но респект ТШ
В конце классно отработал, когда Ахмат 2 в 2 убегал. Я даже сначала не понял, что это именно Кондаков добежал так.
Его батя защитником был)
Главное не перехвалить парня, пока всё что от него требуется на поле он выполняет! Успехов!
Кондакиньо уже или нет, а, Дьяков?)
Хорошо паренёк зашёл в состав, играет смело, не тушуется среди распиаренных легионеров, берёт игру на себя, отлично видит поляну. Не теряется и не растворяется на поле , как до него Васильев, Михайлов, Прохин, Коваленко. Вместе с Шиловым могут стать краеугольной основой нового Зенита.
Он и Вадик дерзкие на поле, возможно это и помогает
