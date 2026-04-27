Семак доволен Кондаковым в матче с «Ахматом»: «Подустал в концовке, стало больше брака. Но в целом действует полезно, с большим объемом»

Тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру хавбека петербуржцев Даниила Кондакова в матче Мир РПЛ с «Ахматом» (2:0), в котором 18-летний футболист был заменен на 82-й минуте.

«Оцениваю игру Кондакова хорошо. Конечно, подустал в концовке, стало больше брака. Но в целом действует очень полезно, демонстрирует большой объем, он может себе занести себе в актив этот матч», — сказал Семак.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
хорошо в защиту дорабатывал. он и Педро в этом плане красавцы. и Вендел.
у Семака ребенок вышел в основном составе. И тишина))
Должны были быть гуляния на Дворцовой и зажечь Ростральные колонны по такому поводу, ла
с учетом как Москва переживает о наших воспитанниках, то да. Минимум все на Никольскую.
Хорошо открывался между линиями, показывает, что умный игрок, оправдал доверие ТШ. Молодец!
Дайте ему играть и будет отличный игрок!
Если это не разовая акция, а парню будут больше доверять, но респект ТШ
В конце классно отработал, когда Ахмат 2 в 2 убегал. Я даже сначала не понял, что это именно Кондаков добежал так.
Его батя защитником был)
Главное не перехвалить парня, пока всё что от него требуется на поле он выполняет! Успехов!
Кондакиньо уже или нет, а, Дьяков?)
Хорошо паренёк зашёл в состав, играет смело, не тушуется среди распиаренных легионеров, берёт игру на себя, отлично видит поляну. Не теряется и не растворяется на поле , как до него Васильев, Михайлов, Прохин, Коваленко. Вместе с Шиловым могут стать краеугольной основой нового Зенита.
Он и Вадик дерзкие на поле, возможно это и помогает
Материалы по теме
Дьяков о Кондакове: «Будь он Кондакинью, вышел бы с «Локо» в старте, а так – на 89-й. Без лимита мы Кондаковых вообще не увидим, будем наблюдать Дурана, шагающего как по Арбату»
25 апреля, 21:14
Дивеев о падении Кондакова в матче с «Динамо» Махачкала: «Это не пенальти. И Семак тоже сказал, что это не пенальти. После матча мы всегда выходим и говорим правду»
23 апреля, 15:33
Гасилин о Кондакове: «У него светлое будущее. У нас в чемпионате может появиться яркий футболист»
22 апреля, 19:41
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
28 минут назад
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
41 минуту назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
Рекомендуем