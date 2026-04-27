Гендиректор «Динамо» об отъезде Тюкавина в Европу летом: «Все прописано в контракте, в том числе и на этот случай»

Директор «Динамо» об отъезде Тюкавина в Европу летом: все прописано в контракте.

Гендиректор «Динамо » Павел Пивоваров признался, что условия контракта форварда Константина Тюкавина с бело-голубыми позволяют ему перейти в европейский клуб по окончании сезона.

— Если летом к «Динамо» приходит большой европейский клуб с хорошим предложением по Тюкавину, есть ли вероятность, что вы его отпустите?

— У Тюкавина все прописано в контракте, в том числе и на этот случай, — сказал Пивоваров.

В 19 матчах сезона Мир РПЛ на счету Тюкавина 7 голов и 4 ассиста.