Гендиректор «Динамо» об отъезде Тюкавина в Европу летом: «Все прописано в контракте, в том числе и на этот случай»
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров признался, что условия контракта форварда Константина Тюкавина с бело-голубыми позволяют ему перейти в европейский клуб по окончании сезона.
— Если летом к «Динамо» приходит большой европейский клуб с хорошим предложением по Тюкавину, есть ли вероятность, что вы его отпустите?
— У Тюкавина все прописано в контракте, в том числе и на этот случай, — сказал Пивоваров.
В 19 матчах сезона Мир РПЛ на счету Тюкавина 7 голов и 4 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Только начал отходить от травмы и забивать, и уже зарубежный клуб, да ещё большой. Голову включите, надо ещё минимум год в Динамо отыграть, что-бы кондиции набрать.
Да и вообще с такой статистикой, какой ему большой европейский клуб? 7 голов в 19 играх в наших чемпе и кубке. Ни скорости, ни обводки, ни каких-то больших габаритов, ни супер удара. Средний игрок со средней статистикой. Ты забей тут 20+ пару чемпионатов подряд, тогда другой разговор будет. Молодой ко-ко был круче на порядок, чем тюк-тюк этот, и тот полностью засрал свою карьеру. Агенты им головы кружат, потому что агенту нужен трансфер, они там поднимают бабок себе на всю жизнь. А эти дурачки уши развешивают уши, перестают пахать и дальше все, моментально конец карьеры...
В общем и добавить нечего)))🤝
А потом 8 минут Тюкавина за Сосьедад.
Большой европейский клуб за тюкавиным приходит- звучит как начало анекдота, парень в середняка рпл тянет с большим трудом, а тут большой европейский клуб приходит....
Если не смотреть матчи Динамо, то можно и так сказать
В общем дома сидеть будет
ёпт
Динамо признало Зенит большим европейским клубом. Тюкавин будет в Питере 100 процентов)
