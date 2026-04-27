  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Балтика» проиграла «Акрону» – 0:1. Беншимол забил, его гол в 1-м тайме отменили после ВАР из-за офсайда
140

Матч проходил на «Ростех Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Жилсон Беншимол открыл счет на 15-й минуте, но его мяч отменили после ВАР из-за офсайда. На 54-й минуте Беншимолу удалось забить, его гол стал победным.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 27 тур
27 апреля 17:00, Ростех Арена
Логотип домашней команды
Балтика
Завершен
0 - 1
0.89xG0.61
Логотип гостевой команды
Акрон
Матч окончен
90’
+5’
Гудиев
90’
+2’
Хосонов   Базилевский
83’
Неделчару
Андерсон
81’
78’
Джаковац   Кузьмин
74’
Марадишвили   Джурасович
Титков   Мурид
68’
Беликов   Рядно
68’
Бевеев   Мендель
68’
66’
Беншимол
Йенне   Оффор
60’
54’
  Беншимол
Филин   Андерсон
46’
46’
Болдырев   Лончар
2тайм
Перерыв
Балтика
Кукушкин, Гассама, Бевеев, Филин, Андраде, Варатынов, Йенне, Беликов, Титков, М. Петров, Ласерда
Запасные: Любаков, Ковач, Поспелов, Манелов, Беликов, Ковалев, Бевеев, Титков, Цицилин, Филин, Йенне
1тайм
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Неделчару, Эшковал, Пестряков, Джаковац, Хосонов, Марадишвили, Болдырев, Дзюба, Беншимол
Запасные: Марадишвили, Тереховский, Васютин, Дмитриев, Хосонов, Болдырев, Попенков, Аревало, Джаковац, Морозов
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?30305 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoЖилсон Беншимол
140 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Блин, Дзюба бегает по 90 минут из матча в матч!
Здоровье лошадиное!
Молодец, конечно!
Ответ Игорь Отморский
Бегает это очень громко сказано, конечно. Он тут недавно в одном топе был с Месси и Роналду, можете ознакомиться.
Ответ Игорь Отморский
Ну как бегает. Ходит на равне с Месси и Роналду. Именно эта топ тройка самых "ленивых" футболистов линии атаки в мире по последним подсчётам среди всех высших лиг на планете. Эта тройка делает минимальное количество движений относительно партнёров по команде когда мяч у противника, то есть не прессингуют не ускоряются а ждут когда товарищи отберут мяч и отпасуют на свою звезду...
Ну а чё вы хотите? Балтика со своим перволиговским составом выше на несколько голов прыгнула и всё, сил уже у команды не осталось. На матч с Краснодаром нашлись, но ещё матч посреди недели сил вообще не добавил на 3-й за неделю.
Ответ Balt
Терпите… шестое место тоже хорошо
Ответ Balt
да никто ничего не хочет
с Балтикой все и так понятно было, они даже долго держались
к команде-то нет вопросов
к отдельным личностям есть. ну, авось поскромнее станут
Балтика совсем что-то сдулась. Какой Байер Андрей??

Вас уничтожала большую часть тайма одна из мертвейших команд весны

Йенне ни очем, мяч без фола отобрать не может. По эмоциям понятно что тренер тоже в шоке

Центр поля Акрон перегрызает и все. Нету игру. Были зачатки после минуты 40 ой, атаки хоть какие-то

Центр поля видимо будут менять на Менделя и убирать нулевого Йенне. (Ковалев хоть убегать будет)
Ответ Роман Грожан
Сидит без мяча нап, нету этих классический передач под убегание

Вообще мне кажется передачи полузащиты до наконечника не доходили
Ответ Роман Грожан
Комментарий скрыт
Талалаев крестится и матерится одновременно
доигрался Андрюша, в следующем году в родную ФНЛ
В тыкву превратился лапушок андрюшка
Клоунада не помогла, Балтика сдулась.
не может Балтика играть против автобуса. Увы. За счет этого берет очки с лидерами и не берет с остальными.
Акрон сегодня получше выглядел. Балтика была какой-то тягучей. И ее игра - это не игра претендента на тройку. И скамейки у них нет. От слова совсем. Жаль конечно, но что поделаешь)) А лучшим был сегодня Беншимол. Однозначно.
Победил тот, кому победа была нужнее.
Браво, Анрон! Вы сыграли лучше, чем Балтика.
