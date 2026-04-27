«Цель Иосифова — играть в европейской лиге из топ‑5. И такие варианты есть». Директор «Целе» о вингере

Директор «Целе»: цель Иосифова — играть в европейской лиге из топ‑5.

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин высказался о будущем вингера словенского клуба Никиты Иосифова.

Сообщалось, что 25-летний россиянин интересен «Зениту», клубам Серии А и Бундеслиги.

— Что посоветуете Никите: переходить в топовый российский клуб или пробовать и дальше строить карьеру в Европе?

— Зависит от того, какой клуб проявит наибольший интерес, что ему предложат. Если говорить о больших клубах, условно, из первой тройки РПЛ, может быть, и в Россию стоит поехать.

Если говорить про Европу, Никита точно не поедет играть в чемпионат Кипра или Шотландии, у него есть цель — играть в европейской лиге из топ‑5. И такие [варианты] есть, — сказал Голубин.