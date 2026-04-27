«Цель Иосифова — играть в европейской лиге из топ‑5. И такие варианты есть». Директор «Целе» о вингере

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин высказался о будущем вингера словенского клуба Никиты Иосифова.

Сообщалось, что 25-летний россиянин интересен «Зениту», клубам Серии А и Бундеслиги.

— Что посоветуете Никите: переходить в топовый российский клуб или пробовать и дальше строить карьеру в Европе?

— Зависит от того, какой клуб проявит наибольший интерес, что ему предложат. Если говорить о больших клубах, условно, из первой тройки РПЛ, может быть, и в Россию стоит поехать. 

Если говорить про Европу, Никита точно не поедет играть в чемпионат Кипра или Шотландии, у него есть цель — играть в европейской лиге из топ‑5. И такие [варианты] есть, — сказал Голубин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Топ-5 он может сыграть только в ФИФА на приставке. Цену набивают, чтобы летом под лимит куда-нибудь в РПЛ выгодно пристроить
зря ерунду пишите. на пацана есть спрос. хорошо себя показал в лиге конференций и чемпионате. во вторую половину бундеслиги легко заберут
Осталось только найти клуб второй половины Бундеслиги, который сможет заплатить больше чем Зенит/Спартак/Динамо с учётом лимитной наценки
Правильное "Целе"-полагание у Иосифова.
Кому эти сказки должны лечь на уши? Локо его продлевать не стал, испанцы этот балласт тоже скинули. Чуваку 25 лет и заиграл он лишь в чемпике уровня низов ФНЛ- верхов втордива. Если его подпишут в РПЛ, реально задумаюсь, смотреть наш футбол дальше или нет, т к это будет прямой сигнал о резком падении качества
Его и готовят к продаже в РПЛ. В своё время такой же был Антон Швец, который типа играл в Европе (во вторых командах), потом перешёл в Ахмат и не сказать что был выше уровнем чем остальные
Ну неплохо со статистикой, последние 7 матчей 5+2.
Ты учитывай уровень чемпионата Словении. Он ниже уровнем чем первенство Московской области среди КФК.
Ну в Европе уже 5 лет играет, ему уже проще будет адаптироваться, может и в топ 5 перейти, но скорей всего в середняки только
Ну в клуб, который из Серии Б на повышение пойдет может бесплатно поехать, если контракт не продлит.
Какой же отборный бред. Кому нужен этот Иосифов в 25 лет?
