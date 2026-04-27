  • «Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист
164

«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист

Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Каземиро открыл счет на 11-й минуте. Беньямин Шешко отличился на 43-й с передачи Бруну Фернандеша. Матиас Йенсен забил на 87-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 34 тур
27 апреля 19:00, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
2 - 1
1.85xG1.3
Брентфорд
Коллинз
Зиркзе
Шешко   Зиркзе
88’
87’
  Йенсен
76’
Игор Тиаго
Мбемо   Маунт
74’
Шоу   Йоро
73’
73’
Шаде   Нелсон
71’
Уаттара
Диалло   Мазрауи
46’
  Шешко
43’
40’
ван ден Берг
  Каземиро
11’
Шоу
6’
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Хевен, Магуайр, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Бруну Фернандеш, Диалло, Мбемо, Шешко
Запасные: Доргу, Байындыр, Маласиа, Лейси, Угарте
Брентфорд:
Келлехер, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Кайоде, Йенсен, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Пиннок, Донован, Шилд, Вальдимарссон, Хики, Фуро, Айер, Дасилва
Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?30189 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
164 комментария
Удачи величайшему клубу Англии!
Ответ Yertan Mertanov
Дерби Каунти не сегодня играет, брат
Ответ Yertan Mertanov
Каземиро снова головой, классика. Красиво прощается с клубом
Ответ hikkikomori
Ответ hikkikomori
Он прям уровень Ван Перси( у него дебютный сезон, а у Казы прощальное гастро...)
Бруно ассист, рекорд падёт
Ответ hikkikomori
право, идиотская шутка )
Бруно нереальный топарь, конечно
Ответ Cr1mean Man
о да... такую голеваю только он мог отдать. Лучший из лучших!
Я хочу, чтобы Бруно что-то нормальное уже выиграл с МЮ. АПЛ что ли) Он заслуживает
Ответ Street Fighter
Реально,в самые тяжелые времена,не сбежал и на бабки не повелся..достоин награды.
Ответ Lion Lionich
Легенда, чо уж там.
Всех поклонников МЮ с победой.
амад это что-то с чем-то...
Ответ Zhaldas
И Куньи нет...
Амад сразу должок вернул, отработал и начал атаку
Ответ Винни-Грет
начал атаку? он своим подкатом совершил отбор + аккурат 3 в 2 выкатил на блюдечке (без приёмов и подработок) 3 в 2 это 7-8 из 10 голевой исход. Амадовский гол на 60%
Бруну +1 ..Шешко +1
Амад в этом сезоне излучает вайбы Антони, сильно деградировал, как бы по стопам Гарначо не пошёл
Главные новости
Сергей Семак: «Матчи против «Зенита» – дополнительная мотивация для всех. Не сомневаюсь, что ЦСКА сыграет на максимуме возможностей»
2 минуты назад
Ди Канио про «ПСЖ» – «Бавария»: «Это был похоже на битву Годзиллы и Кинг-Конга. Плохая защита? Мы просто завидуем. Италия не может купить дорогих игроков, люди восхищаются Лукаку и Леау»
12 минут назад
Митрофанов о Батракове и «ПСЖ»: «Хотелось бы, чтобы наши лучшие футболисты играли в РПЛ»
35 минут назад
Впереди длинные выходные. Отличная возможность написать текст на Трибуне и выиграть 100 000 рублей!
35 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства – по крайней мере, в ближайшее время. Пусть продолжают играть»
42 минуты назад
Шпрыгин о крестном ходе на арене «Динамо»: «Ставить свечки за победу – это коверканье веры, но освятить дом – нормальная история. Это не я придумал, инициаторы – болельщики»
сегодня, 09:33
Янг объявил о завершении карьеры в 40 лет
сегодня, 09:30
Вратарь «Оренбурга» Овсянников об алкоголе: «Два бокала пива после игры – никаких проблем. Все должно быть в рамках разумного»
сегодня, 09:03
Саттон о пенальти в матче с «Атлетико»: «Арсенал» просто ограбили, они могли подойти к игре на «Эмирейтс» в выгодной позиции. Это несправедливо»
сегодня, 08:42
На матч ЦСКА – «Зенит» назначен Танашев, на игру «Локомотива» и «Динамо» – Кукуляк, «Спартака» и «Крыльев» – Карасев
сегодня, 08:29
Ко всем новостям
Последние новости
Шерки, Боуэн, О’Райли, Гросс, Окафор, Мавропанос – среди номинантов на приз лучшему игроку апреля в АПЛ
18 минут назад
Стогниенко об Уткине: «Я на работе не видел человека, настолько же одаренного чувством юмора, самоиронией, реакцией, роскошным русским языком. Копировать его невозможно, нет больше таких людей»
25 минут назад
Рейс об РПЛ: «Лучшие форварды – игроки ЦСКА. Кордоба и Даку достаточно сильные, непросто играть против них»
30 минут назад
Баббель о Виртце: «У меня была та же проблема в АПЛ – она быстрее, сложнее, соперники не будут тебя уважать. Сейчас всему «Ливерпулю» трудно, топовый Флориан будет в следующем сезоне»
42 минуты назад
Итурральде об отмене пенальти «Арсенала»: «Наступа не было. Маккели должен был показать Эзе желтую»
51 минуту назад
Паркер ушел с поста тренера «Бернли» по согласию сторон. Команда вылетела в Чемпионшип через год после выхода в АПЛ
сегодня, 09:22
Булыкин о сборной России: «Не приглашал бы тех, кто хорошо сыграл одну-две игры – это элита. Лучше всегда играть основным составом»
сегодня, 09:12
Гризманн после 1:1 с «Арсеналом»: «Выйти в финал ЛЧ – моя самая большая мечта. Надеюсь, «Атлетико» сможет этого добиться. Нас ждет отличная игра»
сегодня, 09:10
Кондаков о Семаке: «Благодарю за то, что он дает мне шансы в «Зените». Тренер всегда говорит, что верит в меня, просит не задирать нос и работать»
сегодня, 08:57
Индзаги о том, что в Саудовскую Аравию приезжают ради денег: «Или для того, чтобы попробовать себя в другой обстановке. У меня никогда не было проблем с финансами»
сегодня, 08:54
Рекомендуем