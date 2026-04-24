  • Чемпионат Англии. «Сандерленд» пропустил 5 голов от «Ноттингема», «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом» в субботу
Чемпионат Англии. «Сандерленд» пропустил 5 голов от «Ноттингема», «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом» в субботу

В АПЛ проходят матчи 34-го тура.

В 34-м туре АПЛ во вторник «Челси» в гостях разгромно проиграл «Брайтону» (0:3).

В среду «Манчестер Сити» на выезде победил «Бернли» (1:0).

В субботу «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас», «Арсенал» – «Ньюкасл».

Завершится тур в понедельник матчем «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд».

Чемпионат Англии

34-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 34 тур
22 апреля 19:00, Вайталити Стэдиум
Борнмут
Завершен
2 - 2
1.91xG1.22
Лидс
90’
+7’
  Лонгстафф
Эванилсон
90’
+5’
Тавернье   Тот
90’
+1’
89’
Танака   Пиру
  Роша
85’
84’
Ааронсон   Лонгстафф
Крупи   Адамс
73’
Кристи   Адли
73’
68’
  Хилл
Брукс   Роша
67’
64’
Окафор   Ньонто
64’
Бийол   Нмеча
  Крупи
60’
46’
Богл   Родон
2тайм
Перерыв
Хименес
41’
Крупи
25’
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Кристи, Скотт, Тавернье, Крупи, Брукс, Эванилсон
Запасные: Диаките, Доук, Унал, Тавернье, Крупи, Брукс, Мандас, Кристи, Смит
1тайм
Лидс:
Дарлоу, Стрейк, Бийол, Джастин, Окафор, Ааронсон, Гудмундссон, Танака, Ампаду, Богл, Калверт-Льюин
Запасные: Окафор, Лукас Перри, Борнаув, Буонанотте, Бийол, Ааронсон, Танака, Богл, Джеймс
Премьер-лига Англия (АПЛ). 34 тур
22 апреля 19:00, Турф Муур
Бернли
Завершен
0 - 1
0.97xG3.41
Манчестер Сити
Энтони   Ндайишимийе
87’
Лоран   Эдвардс
87’
Хамфрис   Флорентину
82’
Флемминг   Броя
82’
Тшауна   Фостер
72’
65’
Семеньо   Савиньо
65’
Аит-Нури   Нико Гонсалес
2тайм
Перерыв
5’
  Холанд
Бернли
Дубравка, Хартман, Уокер, Эстев, Экдаль, Хамфрис, Энтони, Лоран, Уорд-Проуз, Тшауна, Флемминг
Запасные: Тшауна, Флемминг, Уоррелл, Угочукву, Энтони, Лоран, Вайсс, Хамфрис, Пирес
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Хусанов, Матеуш Нунеш, О`Райли, Бернарду Силва, Доку, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Траффорд, Стоунз, Аке, Аит-Нури, Ковачич, Фоден, Семеньо, Рейндерс, Мармуш
Премьер-лига Англия (АПЛ). 34 тур
24 апреля 19:00, Стэдиум оф Лайт
Сандерленд
Завершен
0 - 5
1.11xG1.48
Ноттингем Форест
90’
+5’
  Андерсон
88’
Вуд   Авонийи
76’
Йейтс
Г. Джака
75’
69’
Уильямс
67’
Хатчинсон   Нетц
67’
Игор Жезус   Йейтс
Диарра   Изидор
65’
60’
Игор Жезус
58’
Андерсон
51’
Домингес
Диарра
51’
50’
Жаир Кунья   Морато
46’
Сангаре   Домингес
Ригг   Рейнилду
46’
2тайм
Перерыв
37’
  Игор Жезус
34’
  Гиббс-Уайт
31’
  Вуд
17’
  Хьюм
Сандерленд
Руфс, Хьюм, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Садики, Г. Джака, Ле Фе, Диарра, Ригг, Бробби
Запасные: Ригг, Серкин, Джонс, Тальби, Майенда, Гертрюйда, Диарра, Эльборг, О`Нин
1тайм
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Жаир Кунья, Миленкович, Айна, Гиббс-Уайт, Андерсон, Сангаре, Хатчинсон, Вуд, Игор Жезус
Запасные: Хатчинсон, Вуд, Ортега, Ндойе, Игор Жезус, Макати, Баква, Жаир Кунья, Сангаре
Премьер-лига Англия (АПЛ). 34 тур
21 апреля 19:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Брайтон
Завершен
3 - 0
2.2xG0.41
Челси
90’
+2’
Гюсто   Ачимпонг
Хиншелвуд   О`Райли
90’
+2’
  Уэлбек
90’
+1’
Рюттер   Уэлбек
83’
Митома   Айяри
82’
Минте   де Кейпер
77’
73’
Лавия   Эссугу
72’
Делап   Гиу
Минте
58’
  Хиншелвуд
56’
Виффер   Велтман
46’
46’
Фофана   Гарначо
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Фофана
  Кадыоглу
3’
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Боскальи, ван Хекке, Виффер, Балеба, Гросс, Митома, Хиншелвуд, Минте, Рюттер
Запасные: Митома, Минте, Костулас, Виффер, Стил, Рюттер, Игор Жулио, Данк, Хиншелвуд
1тайм
Челси:
Санчес, Кукурелья, Гюсто, Хато, Чалоба, Фофана, Фернандес, Кайседо, Лавия, Нету, Делап
Запасные: Фофана, Лавия, Шерман-Лоу, Сантос, Адарабиойо, Дерри, Делап, Сарр, Гюсто
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Что делать с Челестини? 18922 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Ньюкасл, сделайте по красоте)
Ответ Кефтеме
Ньюкасл, сделайте по красоте)
Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся канонир.
Ответ Дундук Ежикович
Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся канонир.
В данный момент канониры, танцуют с волками вокруг костров.😁😁😁
Боели настоящий гений - дал физруку контракт на 6.5 лет, щаз летом уволит, и следующие 6 лет будет еще зп выплачивать 😁👍
Ответ Любезный Коссутий
Боели настоящий гений - дал физруку контракт на 6.5 лет, щаз летом уволит, и следующие 6 лет будет еще зп выплачивать 😁👍
физрук спокоен ,он там ничего не решает, так что с него спроса никакого
Если Арсенал в 4й раз подряд станет 2м, то это можно назвать Квардруплом
Ответ username
Если Арсенал в 4й раз подряд станет 2м, то это можно назвать Квардруплом
Квадрозалуплом
Глядя на эти смешные догонялки Челси и Брентфорда, я сразу вспоминаю апорию про Ахиллеса и черепаху)

Когда Брентфорд одержит 5 ничьих, Челси потерпит 4 поражения. Соревнование будет идти бесконечно, но Брентфорд так никогда и не перегонит Челси.
Кто-то ждал финала кубка Сити Челси... Я думаю там Лидс всухую выиграет.
Ответ Ulukbek Kiyazov
Кто-то ждал финала кубка Сити Челси... Я думаю там Лидс всухую выиграет.
Наивные хомячки ждали
Только Лидс забрал 4 очка против синих в этом сезоне
каждый раз видя Делапа на поле, мысленно возвращаюсь к новости прошлого лета, что он выбрал Челси, а не МЮ, и благодарю всех богов, за принятое им верное решение
Ответ Любезный Коссутий
каждый раз видя Делапа на поле, мысленно возвращаюсь к новости прошлого лета, что он выбрал Челси, а не МЮ, и благодарю всех богов, за принятое им верное решение
Он воспитанник Сити, причем по семейным узами так сказать. Так что переход в МЮ был маловероятен.
Ответ Ulukbek Kiyazov
Он воспитанник Сити, причем по семейным узами так сказать. Так что переход в МЮ был маловероятен.
Но какой был бы трэш если всё таки перешёл бы… он хуже холланда зиркзе и Шешко!
После событий прошлого тура наблюдать за борьбой за чемпионство и рубку в зоне вылета стало еще интереснее. Огненная концовка нас ожидает, полная интриг, нервов и эмоций.
Я так понимаю, у Брайтона мотивации побольше будет, они в случае победы Челси обгонят.
У Челси в АПЛ солидный страйк из пяти поражений подряд и все всухую, что самое примечательное. Кто-то может сказать, когда такое было последний раз и было ли вообще?
Ответ Эдуардо Силва
У Челси в АПЛ солидный страйк из пяти поражений подряд и все всухую, что самое примечательное. Кто-то может сказать, когда такое было последний раз и было ли вообще?
4 сухих поражения было в 1912 году, а 5 хз...рекорд похоже очередной
Брайтон в ЛЕ, Челси в ЛК - все довольны
