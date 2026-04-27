  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» сохранил отрыв от «Зенита», 144 минуты штрафа в матче «Авангарда» и «Локомотива», «Челси» в финале Кубка Англии, нули на «Сан-Сиро», отменен запрет на вувузелы и другие новости
24

1. В 27-м туре Мир РПЛ «Краснодар» одержал волевую победу над «Динамо» Махачкала (2:1): Кордоба забил, Сперцян попал в штангу с пенальти, у Косты автогол, Миро удалили. «Зенит» победил «Ахмат» (2:0), Луис Энрике и Соболев забили в 1-м тайме. «Спартак» вырвал победу над «Пари НН» (2:1), Барко забил с пенальти и ассистировал Зобнину. «Динамо» обыграло «Сочи» (2:0) благодаря голам Нгамале и Тюкавина. 

«Краснодар» по-прежнему опережает «Зенит» на 1 очко за 3 тура до конца сезона. «Локомотив» лишился математических шансов на чемпионство, московские клубы не выигрывают РПЛ с 2018-го. 

2. «Авангард» обыграл «Локомотив» (3:1) во 2-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина и ведет 2-0 в серии. Команды устроили массовую потасовку в конце 1-го периода, судьи удалили обе пятерки на льду на 2 минуты. По итогам матча игроки заработали 144 минуты штрафа.

3. «Челси» вышел в финал Кубка Англии, победив «Лидс» (1:0) благодаря голу Энцо, и встретится с «Манчестер Сити» 16 мая.

4. «Интер» вел 2:0 к 70-й, но упустил победу над «Торино» (2:2): Влашич сравнял на 79-й с пенальти, Биссек и Тюрам забили, у Димарко два ассиста. «Милан» и «Ювентус» в центральном матче тура голов не забили (0:0), мяч Тюрама в 1-м тайме отменили из-за офсайда. «Ювентус» лишился шансов на скудетто.

5. Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Лос-Анджелес» (4-0) за счет 5:1 в четвертом матче серии. «Тампа» с 2 ассистами от Кучерова сравняла счет в серии с «Монреалем» (2-2, 3:2 в четвертой игре), Никита вышел на 2-е место среди российских бомбардиров плей-офф за всю историю. «Баффало» разгромил «Бостон» (6:1) и повел 3-1 в серии. «Эдмонтон» опять проиграл «Анахайму» (3:4 ОТ после 2:0 и 3:2) и уступает 1-3 в серии. 

6. Прокуратура расследует судейство еще одного матча «Интера» – с «Вероной» в 2024-м. Ассистента ВАР обвиняют в том, что он намеренно не позвал судью в поле изучить удар Бастони локтем. При этом никто в «Интере» пока не находится под следствием по делу о судьях и спортивном мошенничестве. Заявлений «нерадзурри» в ближайшее время не будет. 

7. Плей-офф НБА. «Торонто» вырвал победу у «Кливленда» за счет рывка 17:5 в четвертой четверти и сравнял счет в серии первого раунда (2-2). «Сан-Антонио» с вернувшимся Вембаньямой (27+12+7) обыграл «Портленд» и повел 3-1. «Бостон» с 30+7+11 от Тейтума разгромил «Филадельфию» с вернувшимся Эмбиидом и повел 3-1. «Хьюстон» избежал вылета, забрав 4-й матч у «Лейкерс» (1-3 в серии). 

8. На теннисном турнире ATP в Мадриде Синнер, Норри, Фис, Музетти, Лехечка вышли в 4-й круг, Фонсека выбыл, Риндеркнеш снялся.

У женщин Рыбакина, Гауфф, Плишкова, Андреева, Соболенко вышли в 4-й круг, Остапенко и Пегула выбыли, Самсонова и Швентек снялись.

9. Сборная России сыграет с Египтом 29 мая в Каире, сообщили в Египетской ассоциации: «Матч согласован с ФИФА. Надеемся, что Салах сыграет».

10. «Пари НН» уволил главного тренера Алексея Шпилевского, сообщил инсайдер Иван Карпов. Клуб пока не подтвердил эту информацию.

11. Правительство изменило правила поведения на стадионах: теперь баннеры фанатов не должны содержать информации, «не соответствующей традиционным ценностям». Также в России отменили запрет на вувузелы. Болельщикам разрешат использовать их на стадионе при согласовании с организатором соревнования. Электросамокаты и беспилотники будет нельзя использовать на российских стадионах. Фанатам запретили забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства и деревья.

12. Российские борцы  Заур Угуев и Ибрагим Кадиев выиграли золото на чемпионате Европы, у Бижоева и Гаджимагомедова – бронза. 

13. «Зенит» и «Балтика» близки к договоренности о трансфере Андраде. Петербуржцы предложили 350 млн рублей, «Балтика» хочет 400 млн, но готова уступить, пишет «Чемпионат».

14. Женская сборная России по водному поло обыграла Китай в финале Кубка мира в дивизионе B.

15. Кениец Себастьян Саве побил мировой рекорд в марафоне. В Лондоне два спортсмена впервые в истории выбежали из двух часов. А Дмитрий Неделин установил рекорд России на марафоне в Дюссельдорфе.

16. Президент федерации баскетбола Латвии в знак протеста против допуска России покинул комиссию ФИБА 3х3

17. Поединок российского боксера Сергея Горохова в Турции закончился массовой дракой.

Цитаты дня.

Уайт – о стрельбе на ужине с Трампом: «Все легли и кричали, но не я. Это было чертовски круто»

Пети о «ПСЖ»: «Шевалье нужно дать шанс. Что делать, если Сафонов травмируется в матче против «Баварии»? Люка должен быть психологически готов»

Сурин о драках и 1:3 от «Авангарда»: «Судьи стоят и Серебрякова охраняют, как в Кремле. Это не я к нему постоянно подъезжаю, а он – ко мне»

Хави о «Золотом мяче»-2010: «Месси справедливо выиграл его. Он намного лучше меня, сравнение абсурдно. Я не чувствую, что меня лишили награды»

Мамаев о лимите: «Согласованная с высшим руководством страны история, там же не глупые люди сидят. На посредственных легионеров тратятся огромные деньги в нынешней ситуации»

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33880 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Наконец-то! Власть прислушалась к народу! Хоть что-то разрешили. Вувузелам быть!!!
Ответ Alex-OH2
Вувузелы разрешили, а лазать по деревьям запретили! Неравноценная замена)))
Вувузелам - Да! Вовазеле - Нет!😂
Ответ Vfly21
Ждём , подъедет ?
😱
Вувузелы разрешили! Какая прелесть.
Ещё раз посмотрел момент с Кордобой. Ну это просто цирк, ребят. Такие пенальти давать в эпоху вар - это полный #####
Ответ Александр Кошечкин
Тоже пересмотрел эпизод. 100% точка, без шансов, даже пересматривать нечего.
Ответ NoThanks
Согласен с тобой полностью
11. А кто помнит Кодекс чести от С. Фурсенко? И Аленький цветочек?

Во времена были....
А семки когда?
"Марафон быстрее 2 часов" не #1? Это же спортивный сайт
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
25 минут назад
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
38 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
Рекомендуем