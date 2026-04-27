«Краснодар» сохранил отрыв от «Зенита», 144 минуты штрафа в матче «Авангарда» и «Локомотива», «Челси» в финале Кубка Англии, нули на «Сан-Сиро», отменен запрет на вувузелы и другие новости

1. В 27-м туре Мир РПЛ «Краснодар» одержал волевую победу над «Динамо» Махачкала (2:1): Кордоба забил, Сперцян попал в штангу с пенальти, у Косты автогол, Миро удалили. «Зенит» победил «Ахмат» (2:0), Луис Энрике и Соболев забили в 1-м тайме. «Спартак» вырвал победу над «Пари НН» (2:1), Барко забил с пенальти и ассистировал Зобнину. «Динамо» обыграло «Сочи» (2:0) благодаря голам Нгамале и Тюкавина.

«Краснодар» по-прежнему опережает «Зенит» на 1 очко за 3 тура до конца сезона. «Локомотив» лишился математических шансов на чемпионство, московские клубы не выигрывают РПЛ с 2018-го.

2. «Авангард» обыграл «Локомотив» (3:1) во 2-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина и ведет 2-0 в серии. Команды устроили массовую потасовку в конце 1-го периода, судьи удалили обе пятерки на льду на 2 минуты. По итогам матча игроки заработали 144 минуты штрафа .

3. «Челси» вышел в финал Кубка Англии, победив «Лидс» (1:0) благодаря голу Энцо, и встретится с «Манчестер Сити» 16 мая.

4. «Интер» вел 2:0 к 70-й, но упустил победу над «Торино» (2:2): Влашич сравнял на 79-й с пенальти, Биссек и Тюрам забили, у Димарко два ассиста. «Милан» и «Ювентус» в центральном матче тура голов не забили (0:0), мяч Тюрама в 1-м тайме отменили из-за офсайда. «Ювентус» лишился шансов на скудетто.

5. Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Лос-Анджелес» (4-0) за счет 5:1 в четвертом матче серии. «Тампа» с 2 ассистами от Кучерова сравняла счет в серии с «Монреалем» (2-2, 3:2 в четвертой игре), Никита вышел на 2-е место среди российских бомбардиров плей-офф за всю историю. «Баффало» разгромил «Бостон» (6:1) и повел 3-1 в серии. «Эдмонтон» опять проиграл «Анахайму» (3:4 ОТ после 2:0 и 3:2) и уступает 1-3 в серии.

6. Прокуратура расследует судейство еще одного матча «Интера» – с «Вероной» в 2024-м. Ассистента ВАР обвиняют в том, что он намеренно не позвал судью в поле изучить удар Бастони локтем. При этом никто в «Интере» пока не находится под следствием по делу о судьях и спортивном мошенничестве. Заявлений «нерадзурри» в ближайшее время не будет.

7. Плей-офф НБА. «Торонто» вырвал победу у «Кливленда» за счет рывка 17:5 в четвертой четверти и сравнял счет в серии первого раунда (2-2). «Сан-Антонио» с вернувшимся Вембаньямой (27+12+7) обыграл «Портленд» и повел 3-1. «Бостон» с 30+7+11 от Тейтума разгромил «Филадельфию» с вернувшимся Эмбиидом и повел 3-1. «Хьюстон» избежал вылета, забрав 4-й матч у «Лейкерс» (1-3 в серии).

8. На теннисном турнире ATP в Мадриде Синнер, Норри, Фис, Музетти, Лехечка вышли в 4-й круг , Фонсека выбыл, Риндеркнеш снялся.

У женщин Рыбакина, Гауфф, Плишкова, Андреева, Соболенко вышли в 4-й круг , Остапенко и Пегула выбыли, Самсонова и Швентек снялись.

9. Сборная России сыграет с Египтом 29 мая в Каире, сообщили в Египетской ассоциации: «Матч согласован с ФИФА. Надеемся, что Салах сыграет».

10. «Пари НН» уволил главного тренера Алексея Шпилевского, сообщил инсайдер Иван Карпов. Клуб пока не подтвердил эту информацию.

11. Правительство изменило правила поведения на стадионах: теперь баннеры фанатов не должны содержать информации, «не соответствующей традиционным ценностям» . Также в России отменили запрет на вувузелы . Болельщикам разрешат использовать их на стадионе при согласовании с организатором соревнования. Электросамокаты и беспилотники будет нельзя использовать на российских стадионах. Фанатам запретили забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства и деревья.

12. Российские борцы Заур Угуев и Ибрагим Кадиев выиграли золото на чемпионате Европы, у Бижоева и Гаджимагомедова – бронза.

13. «Зенит» и «Балтика» близки к договоренности о трансфере Андраде. Петербуржцы предложили 350 млн рублей, «Балтика» хочет 400 млн, но готова уступить, пишет «Чемпионат».

14. Женская сборная России по водному поло обыграла Китай в финале Кубка мира в дивизионе B.

15. Кениец Себастьян Саве побил мировой рекорд в марафоне. В Лондоне два спортсмена впервые в истории выбежали из двух часов. А Дмитрий Неделин установил рекорд России на марафоне в Дюссельдорфе.

16. Президент федерации баскетбола Латвии в знак протеста против допуска России покинул комиссию ФИБА 3х3 .

17. Поединок российского боксера Сергея Горохова в Турции закончился массовой дракой .

Цитаты дня.

Уайт – о стрельбе на ужине с Трампом: «Все легли и кричали, но не я. Это было чертовски круто»

Пети о «ПСЖ»: «Шевалье нужно дать шанс . Что делать, если Сафонов травмируется в матче против «Баварии»? Люка должен быть психологически готов»

Сурин о драках и 1:3 от «Авангарда»: «Судьи стоят и Серебрякова охраняют, как в Кремле . Это не я к нему постоянно подъезжаю, а он – ко мне»

Хави о «Золотом мяче»-2010: «Месси справедливо выиграл его . Он намного лучше меня, сравнение абсурдно. Я не чувствую, что меня лишили награды»

Мамаев о лимите: «Согласованная с высшим руководством страны история, там же не глупые люди сидят . На посредственных легионеров тратятся огромные деньги в нынешней ситуации»