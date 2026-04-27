Аллегри о 0:0 с «Юве»: «Справедливый результат в равном матче – это позволит «Милану» сделать маленький шаг вперед. Мы в шести очках от цели»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о ничьей в матче 34-го тура Серии А против «Ювентуса» (0:0).

«Это был тактический поединок, равная игра, которая многое определяла. У нас было несколько моментов, как и у «Ювентуса», они сделали важные замены, и у них есть вингеры, которые продвигаются вперед и создают угрозу, но мы очень хорошо оборонялись, за исключением одного прострела.

Мы можем довольствоваться набранным очком, так как это позволяет нам сделать еще один маленький шаг вперед. Математически мы всего в шести очках от достижения нашей цели, а для этого нужно победить в двух матчах. Ничья – это справедливый результат в равном матче, где любой момент может изменить ход игры».

Мы пропустили три гола от «Удинезе», даже не заметив этого – все это были контратаки, а сегодня мы два или три раза опасно теряли мяч. Однако мы очень хорошо оборонялись. Я бы хотел, чтобы у нас были более точные передачи и хронометраж, чтобы завершать комбинации», – сказал Аллегри в интервью DAZN.

Борьба была равна, боролись два...
Настолько скучную игру я не видел даже в исполнении Хетафе и доКОВИДного Атлетико, теперь решил что кроме Аталанты никого не буду смотреть в Серии А
Есть еще Комо и Интер)
Я отлично заснул к 60й минуте
Я уже в перерыве задремал
Ну у болельщиков арсенала опыт в засыпании имеется
Спалетти так не считает
Аллегри всегда в эту тошниловку играет, ничего нового. Игроки атаки деградируют с ним
Материалы по теме
«Милан» и «Ювентус» впервые в истории Серии А сыграли 0:0 оба матча в сезоне
26 апреля, 21:28
Фанаты «Милана» вновь освистали Леау во время замены в матче с «Юве». Вингер не забивает 6 игр подряд
26 апреля, 21:04
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
26 минут назад
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
39 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
Рекомендуем