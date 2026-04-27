Аллегри о 0:0 с «Юве»: «Справедливый результат в равном матче – это позволит «Милану» сделать маленький шаг вперед. Мы в шести очках от цели»

Аллегри о 0:0 с «Юве»: справедливый результат.

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри высказался о ничьей в матче 34-го тура Серии А против «Ювентуса » (0:0).

«Это был тактический поединок, равная игра, которая многое определяла. У нас было несколько моментов, как и у «Ювентуса», они сделали важные замены, и у них есть вингеры, которые продвигаются вперед и создают угрозу, но мы очень хорошо оборонялись, за исключением одного прострела.

Мы можем довольствоваться набранным очком, так как это позволяет нам сделать еще один маленький шаг вперед. Математически мы всего в шести очках от достижения нашей цели, а для этого нужно победить в двух матчах. Ничья – это справедливый результат в равном матче, где любой момент может изменить ход игры».

Мы пропустили три гола от «Удинезе», даже не заметив этого – все это были контратаки, а сегодня мы два или три раза опасно теряли мяч. Однако мы очень хорошо оборонялись. Я бы хотел, чтобы у нас были более точные передачи и хронометраж, чтобы завершать комбинации», – сказал Аллегри в интервью DAZN.