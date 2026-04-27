  Чемпионат Италии. «Лацио» сыграл 3:3 с «Удинезе», «Аталанта» уступила «Кальяри» в гостях
Чемпионат Италии. «Лацио» сыграл 3:3 с «Удинезе», «Аталанта» уступила «Кальяри» в гостях

В Серии А прошли матчи 34-го тура.

24 апреля «Наполи» на своем поле разгромил «Кремонезе» (4:0) в стартовом матче 34-го тура Серии А.

25 апреля «Рома» в гостях обыграла «Болонью» (2:0).

26 апреля «Торино» сыграл вничью с «Интером» (2:2), «Милан» – с «Ювентусом» (0:0).

27 апреля «Кальяри» выиграл у «Аталанты» (3:2), «Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» (3:3).

Чемпионат Италии

34-й тур

Серия А Италия. 34 тур
27 апреля 16:30, Сарденья
Кальяри
3 - 2
2.01xG1.76
Аталанта
Боррелли   Белотти
77’
77’
де Кетеларе   Самарджич
73’
де Рон   Эдерсон
73’
Колашинац   Коссуну
Камехо   Доссена
73’
Дейола   Сулемана
56’
56’
Дзаппакоста   Залевски
56’
Белланова   Крстович
Эспозито   Палестра
56’
  Боррелли
47’
Менди   Боррелли
46’
45’
  Скамакка
40’
  Скамакка
  Менди
8’
  Менди
1’
Кальяри
Каприле, Оберт, Адопо, Камехо, Мина, Зе Педру, Фолоруншо, Дейола, Гаэтано, Менди, Эспозито
Запасные: Менди, Эспозито, Боррелли, Камехо, Шерри, Чоччи, Ратеринк, Дзаппа, Кылычсой, Альбаррасин, Трепи, Литета, Дейола
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Распадори, де Кетеларе, Дзаппакоста, Пашалич, де Рон, Белланова, Скамакка
Запасные: Обрич, Белланова, Пардель, Спортьелло, Баккер, Сулемана, Муса, Колашинац, де Кетеларе, Хин, Аханор, Дзаппакоста, де Рон
Серия А Италия. 34 тур
27 апреля 18:45, Олимпийский стадион
Лацио
Завершен
3 - 3
2.29xG1.89
Удинезе
Габаррон
90’
+7’
  Мальдини
90’
+5’
90’
+3’
  Атта
90’
Саррага
86’
  Атта
Пеллегрини   Нуну Тавареш
84’
82’
Кабаселе   Саррага
82’
Гуйе   Байо
82’
Камара   Арисала Микольта
  Педро
80’
Нослин   Мальдини
76’
69’
Эккеленкамп   Букса
65’
Петровски   Миллер
Канчельери   Исаксен
65’
Пеллегрини
57’
  Пеллегрини
50’
Диа   Педро
46’
Тайлор   Деле-Баширу
46’
Канчельери
41’
18’
  Эхизибуэ
Лацио
Мотта, Пеллегрини, Провстгор, Романьоли, Ладзари, Тайлор, Габаррон, Башич, Нослин, Диа, Канчельери
Запасные: Тайлор, Нослин, Канчельери, Джакомоне, Хюсай, Марушич, Ровелла, Пеллегрини, Диа, Панноццо, Белаэн, Пшиборек, Ратков
Удинезе:
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Эккеленкамп, Дзаньоло, Камара, Атта, Петровски, Эхизибуэ, Гуйе
Запасные: Кабаселе, Гуйе, Камара, Винчати, Эккеленкамп, Петровски, Паделли, Нунцианте, Сава, Млачич, Камара
Серия А Италия. 34 тур
24 апреля 18:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
Завершен
4 - 0
3.24xG0.47
Кремонезе
Мактоминей
83’
78’
Мале   Барбьери
де Брюйне   Элмаз
75’
Хейлунд   Жиоване
61’
61’
Луперто   Фолино
Лоботка   Гилмор
54’
Оливера   Бекема
53’
Политано   Маццокки
53’
  Сантос
52’
46’
Флориани   Дзербин
46’
Окереке   Вандепютте
46’
Бондо   Грасси
  де Брюйне
45’
+3’
  Терраччано
45’
  Мактоминей
3’
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Оливера, Сантос, де Брюйне, Мигель Гутьеррес, Мактоминей, Лоботка, Политано, Хейлунд
Запасные: де Брюйне, Лоботка, Политано, Спинаццола, Оливера, Контини-Барановский, Жезус, Хейлунд, Мерет, Замбо-Ангисса
Кремонезе:
Аудеро, Пеццелла, Луперто, Баскиротто, Терраччано, Окереке, Мале, Флориани, Бондо, Пайеро, Бонаццоли
Запасные: Бьянкетти, Джурич, Луперто, Окереке, Флориани, Бондо, Сильвестри, Нава, Мале, Чеккерини, Торсбю, Коллоколо, Санабрия, Файе
Серия А Италия. 34 тур
25 апреля 13:00, Эннио Тардини
Парма
Завершен
1 - 0
1.31xG1.56
Пиза
Ндиайе
89’
  Эльфеге
82’
Дель Прато   Альмквист
81’
80’
Божинов   Перейра де Соуза
80’
Акинсанмиро   Куадрадо
Николусси-Кавилья   Эстевес
78’
Бернабе   Соренсен
78’
Стрефецца   Эльфеге
66’
66’
Стоилкович   Мейстер
Кейта   Ордоньес
65’
65’
Лерис   Туре
46’
Вурал   Пиччинини
44’
Вурал
18’
Канестрелли
Парма
Судзуки, Ндиайе, Тройло, Чиркати, Валери, Кейта, Николусси-Кавилья, Бернабе, Дель Прато, Стрефецца, Пеллегрино
Запасные: Ористанио, Николусси-Кавилья, Дель Прато, Валенти, Карбони, Кейта, Стрефецца, Ринальди, Бричги, Ондрейка, Бернабе, Корви
Пиза:
Шемпер, Божинов, Караччоло, Канестрелли, Ангори, Эбишер, Акинсанмиро, Вурал, Лерис, Морео, Стоилкович
Запасные: Хойхольт, Скуффет, Коппола, Альбиоль, Стенгс, Лерис, Николас, Илинг-Джуниор, Акинсанмиро, Вурал, Стоилкович, Лойола, Божинов, Калабрези
Серия А Италия. 34 тур
25 апреля 16:00, Ренато Далль'Ара
Болонья
Завершен
0 - 2
0.48xG1.66
Рома
90’
+4’
Пизилли   Зелковски
Хелланн   Витик
77’
Орсолини   Камбьяги
77’
77’
Мален   Дибала
69’
Эль-Энауи
66’
Ренсх
Жоау Мариу   Де Сильвестри
66’
61’
Соуле   Вас
61’
Эрмосо   Гиларди
46’
Эрмосо
Миранда   Дзортеа
46’
Кастро   Одгор
46’
46’
Челик   Ренсх
45’
+1’
  Эль-Энауи
7’
  Мален
Болонья
Равалья, Хеггем, Лукуми, Хелланн, Роу, Орсолини, Миранда, Фройлер, Фергюсон, Жоау Мариу, Кастро
Запасные: Кастро, Зом, Орсолини, Жоау Мариу, Кастальдо, Миранда, Пессина, Ликояннис, Хелланн, Франческелли, Побега, Моро, Домингес
Рома:
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Пизилли, Соуле, Франса, Кристанте, Эль-Энауи, Челик, Мален
Запасные: Соуле, Мален, Анхелиньо, Вентурино, Пизилли, Голлини, Сарагоса, Эрмосо, Цимикас, Эль-Шаарави, Челик, Де Марци
Серия А Италия. 34 тур
25 апреля 18:45, Марк Антонио Бентегоди
Верона
Завершен
0 - 0
0.25xG1.21
Лечче
90’
+7’
Данилу Вейга
90’
+3’
Н′Дри
90’
Пьеротти   Камарда
Бернед   Вермешан
87’
Бельгали   Лирола
87’
86’
Шеддира
Валентини
82’
80’
Банда   Н′Дри
67’
Рамадани
Акпа-Акпро   Сарр
63’
Суслов   Ловрич
62’
60’
Штулич   Шеддира
60’
Гандельман   Нгом
Акпа-Акпро
52’
Белла-Кочап   Валентини
51’
12’
Кулибали
Верона
Монтипо, Эдмундссон, Белла-Кочап, Нельссон, Суслов, Фресе, Бернед, Гальярдини, Акпа-Акпро, Бельгали, Боуи
Запасные: Суслов, Бельгали, Харруи, Эль-Мусрати, Белла-Кочап, Перилли, Брадарич, Томич, Аджайи, Акпа-Акпро, Тоньоло, Бернед, Слотсагер, Чам
Лечче:
Фальконе, Галло, Жан, Зиберт, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Банда, Гандельман, Пьеротти, Штулич
Запасные: Самооя, Ковач, Банда, Фрюхтль, Ндаба, Хельгасон, Гортер, Мархвиньски, Сала, Гандельман, Перес Сепульведа, Пьеротти, Штулич
Серия А Италия. 34 тур
26 апреля 10:30, Артемио Франки
Фиорентина
Завершен
0 - 0
2.19xG0.6
Сассуоло
88’
Матич   Вранкс
88’
Лорьянте   Моро
81’
Лорьянте
Бальбо   Комуццо
75’
74’
Пинамонти   Нзола
74’
Коне   Фадера
Мандрагора   Фаббиан
67’
Харрисон   Фаццини
66’
65’
Вольпато   Липани
Мандрагора
57’
Раньери
30’
Фиорентина
Де Хеа, Бальбо, Раньери, Ругани, Додо, Ндур, Фаджоли, Мандрагора, Соломон, Гудмундссон, Харрисон
Запасные: Пуццоли, Харрисон, Кристенсен, Кошпо, Мандрагора, Брешианини, Браски, Бальбо, Ледзерини, Куадио
Сассуоло:
Турати, Гарсия, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Торстведт, Матич, Коне, Лорьянте, Вольпато, Пинамонти
Запасные: Мурич, Романья, Яннони, Кулибали, Матич, Коне, Фелипе, Франхелья, Лорьянте, Вольпато, Пинамонти, Саталино, Дзакки, Дойг
Серия А Италия. 34 тур
26 апреля 13:00, Луиджи Феррарис
Дженоа
Завершен
0 - 2
0.67xG1.19
Комо
90’
+4’
Батурина   Кюн
90’
+3’
Кемпф
Жуниор Мессиас
90’
+3’
Сабелли   Корне
81’
81’
Дувикас   Мората
81’
Диао   ван дер Бремпт
Аморим   Малиновский
70’
Эхатор   Коломбо
70’
68’
  Диао
Отоа   Жуниор Мессиас
57’
57’
Диего Карлос   Кемпф
46’
Пас   Какре
Бейло   Леали
46’
39’
Диао
37’
Диего Карлос
10’
  Дувикас
Дженоа
Бейло, Отоа, Эстигор, Маркандалли, Васкес, Эллертссон, Аморим, Сабелли, Френдруп, Витинья, Эхатор
Запасные: Отоа, Соммарива, Аарон Мартин, Сабелли, Сеттерстрем, Мазини, Аморим, Эхатор, Уэдраого, Гросси, Бейло, Дукуре, Онана
Комо:
Бюте, Валье, Диего Карлос, Рамон, Смолчич, Да Кунья, Перроне, Батурина, Пас, Диао, Дувикас
Запасные: Батурина, Дувикас, Тернквист, Вигорито, Диао, Гольданига, Лахдо, Диего Карлос, Пас, Альберто Морено, Родригес, Чавлина
Серия А Италия. 34 тур
26 апреля 16:00, Олимпико ди Торино
Торино
Завершен
2 - 2
2.43xG1.65
Интер
Симеоне   Тамез
90’
87’
Биссек   Фраттези
86’
Барелла
Эбосс
85’
84’
Диуф
Д`Аверса
81’
80’
Димарко   Диуф
80’
Дармиан   Думфрис
80’
Сучич   Мхитарян
  Влашич
79’
  Симеоне
70’
Адамс   Сапата
67’
Гинейтис   Казадеи
67’
61’
  Биссек
61’
Бонни   Эспозито
Лазаро   Нджи
54’
Коко   Марьянуччи
53’
23’
  М. Тюрам
Торино
Палеари, Эбосс, Исмайли, Коко, Адамс, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Илкхан, Лазаро, Симеоне
Запасные: Адамс, Симеоне, Сивьеро, Бираги, Куленович, Коко, Гинейтис, Лазаро, Марипан, Прати, Илич, Исраэль
Интер:
Зоммер, Карлос Аугусто, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Дармиан, Бонни, М. Тюрам
Запасные: Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Димарко, Кокки, Бастони, Чалханоглу, Мартинес, Сучич, Бонни, де Врей, Биссек, Ачерби, Москони, Дармиан
Серия А Италия. 34 тур
26 апреля 18:45, Сан-Сиро
Милан
Завершен
0 - 0
0.62xG0.45
Ювентус
87’
Дэвид   Влахович
86’
Локателли
80’
Франсишку Консейсау   Жегрова
80’
Бога   Йылдыз
Рафаэл Леау   Нкунку
80’
Модрич   Яшари
80’
Эступиньян
75’
72’
Бога
71’
К. Тюрам   Копмейнерс
71’
Камбьязо   Хольм
Фофана   Риччи
67’
Пулишич   Фюллькруг
62’
Бартезаги   Эступиньян
46’
Бартезаги
38’
20’
Камбьязо
Милан
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Бартезаги, Фофана, Рафаэл Леау, Атекаме, Терраччано, де Винтер, Хименес, Модрич, Пулишич, Лофтус-Чик, Питтарелла, Одогу
Ювентус:
Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калулу, Бога, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Дэвид
Запасные: Дэвид, Франсишку Консейсау, К. Тюрам, Пинсольо, Гатти, Костич, Миретти, Бога, Камбьязо, Опенда, Перин, Аджич
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Чемпионата Италии

Статистика Чемпионата Италии

Спортс молчит......В Италии появились сообщения о том, что главный арбитр Серии А и Серии В Джанлука Рокки находится под следствием по обвинению в «участии в спортивном мошенничестве» по подозрению в оказании влияния на решения VAR. Он запретил удалять Бастона за удар локтем в матче с вероной)))))))) https://x.com/Fabio_Wallys/status/2048027806106341595?s=20 эпизод)))) Это КК и матча 3-4 дисвы должно было быть, интер в пер див ? Не? Как обычно, все замнут и забудут обновят судеек и по новой
Прокуратура Милана выдвинула против Рокки 3 обвинения:
он дважды в некоторых матчах выбирал арбитров, благоприятных для «Интера», и оказывал давление на VAR:
(AGI) – Милан, 25 апреля – В ходе расследования прокуратуры Милана Джанлука Рокки обвиняется в спортивном мошенничестве за то, что в некоторых матчах он выбирал арбитров, благоприятных для «Интера». В обвинительном заключении, рассмотренном AGI, содержится три пункта обвинения. В одном из них говорится, что Рокки «в качестве назначенного арбитра AIA, в сговоре с несколькими лицами на стадионе «Сан-Сиро» во время матча Кубка Италии, организовал назначение директора матча Серии А «Болонья» — «Интер» (20 апреля 2025 г.) в лице Андреа Коломбо арбитром, благоприятным для гостевой команды «Интер», участвующей в гонке за Скудетто, которая сейчас находится на заключительном этапе футбольного сезона».
Во втором пункте обвинительного заключения сценарий расширяется. Рокки, пишет прокурор, «в сговоре с несколькими лицами на стадионе «Сан-Сиро» во время первого матча Кубка Италии (2 апреля 2025 г.) организовал или скрыл назначение директора матча Даниэле Довери, поручив ему руководить полуфиналом турнира (23 апреля 2025 г.), чтобы затем обеспечить иное руководство матчем «Интера», отличное от «малоизвестного» Довери, для потенциального последующего финала Кубка Италии и для остальных матчей Серии А», которые представляли «больший интерес для миланской команды».
Наконец, третий пункт обвинительного заключения касается матча «Удинезе» — «Парма» 1 марта 2025 года, когда «в качестве супервайзера VAR, в сговоре с другими лицами, во время матча оказывал влияние на помощника VAR Даниэле Патерну, склонив его к проведению «повторного просмотра» матча директором Фабио Мареской с целью назначения пенальти в пользу фриульской команды, хотя Патерна придерживался другого мнения». (AGI)
Спортс молчит......В Италии появились сообщения о том, что главный арбитр Серии А и Серии В Джанлука Рокки находится под следствием по обвинению в «участии в спортивном мошенничестве» по подозрению в оказании влияния на решения VAR. Он запретил удалять Бастона за удар локтем в матче с вероной)))))))) https://x.com/Fabio_Wallys/status/2048027806106341595?s=20 эпизод)))) Это КК и матча 3-4 дисвы должно было быть, интер в пер див ? Не? Как обычно, все замнут и забудут обновят судеек и по новой Прокуратура Милана выдвинула против Рокки 3 обвинения: он дважды в некоторых матчах выбирал арбитров, благоприятных для «Интера», и оказывал давление на VAR: (AGI) – Милан, 25 апреля – В ходе расследования прокуратуры Милана Джанлука Рокки обвиняется в спортивном мошенничестве за то, что в некоторых матчах он выбирал арбитров, благоприятных для «Интера». В обвинительном заключении, рассмотренном AGI, содержится три пункта обвинения. В одном из них говорится, что Рокки «в качестве назначенного арбитра AIA, в сговоре с несколькими лицами на стадионе «Сан-Сиро» во время матча Кубка Италии, организовал назначение директора матча Серии А «Болонья» — «Интер» (20 апреля 2025 г.) в лице Андреа Коломбо арбитром, благоприятным для гостевой команды «Интер», участвующей в гонке за Скудетто, которая сейчас находится на заключительном этапе футбольного сезона». Во втором пункте обвинительного заключения сценарий расширяется. Рокки, пишет прокурор, «в сговоре с несколькими лицами на стадионе «Сан-Сиро» во время первого матча Кубка Италии (2 апреля 2025 г.) организовал или скрыл назначение директора матча Даниэле Довери, поручив ему руководить полуфиналом турнира (23 апреля 2025 г.), чтобы затем обеспечить иное руководство матчем «Интера», отличное от «малоизвестного» Довери, для потенциального последующего финала Кубка Италии и для остальных матчей Серии А», которые представляли «больший интерес для миланской команды». Наконец, третий пункт обвинительного заключения касается матча «Удинезе» — «Парма» 1 марта 2025 года, когда «в качестве супервайзера VAR, в сговоре с другими лицами, во время матча оказывал влияние на помощника VAR Даниэле Патерну, склонив его к проведению «повторного просмотра» матча директором Фабио Мареской с целью назначения пенальти в пользу фриульской команды, хотя Патерна придерживался другого мнения». (AGI)
Да кстати, странно, что новости до сих пор нет
Да кстати, странно, что новости до сих пор нет
Так есть же новость. Никому особо не интересно просто
как он это делает
как он это делает
кто? и что?
кто? и что?
реакция на гол Мактома
Опять Интер несёт потери от выбранного судьи. Поразительно.
что с Комо нарисовали левак, что тут
как там Милан?
Ювентус Опенды или Ювентус Жегровы? Как будет правильнее?
Пиза как же так ! Просыпайтесь 🤌
Надеюсь Маротта назначит "хорошего" судью на матч второго миланского и всеми ненавидимой старухи
