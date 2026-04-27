Чемпионат России. «Акрон» победил «Балтику» на выезде

В Мир РПЛ прошли матчи 27-го тура.

В 27-м туре Мир РПЛ в субботу «Локомотив» на выезде уступил «Крыльям Советов» (0:2), ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Рубином» (0:0).

В воскресенье «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:1), «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:1), московское «Динамо» – «Сочи» (2:0), «Зенит» выиграл матч с «Ахматом» (2:0).

В понедельник «Балтика» уступила «Акрону» (0:1).

Чемпионат России

27-й тур

Премьер-лига Россия (РПЛ). 27 тур
27 апреля 17:00, Ростех Арена
Балтика
Завершен
0 - 1
0.73xG0.65
Акрон
Матч окончен
90’
+5’
Гудиев
90’
+2’
Хосонов   Базилевский
83’
Неделчару
Андерсон
81’
78’
Джаковац   Кузьмин
74’
Марадишвили   Джурасович
Титков   Мурид
68’
Беликов   Рядно
68’
Бевеев   Мендель
68’
66’
Беншимол
Йенне   Оффор
60’
54’
  Беншимол
Филин   Андерсон
46’
46’
Болдырев   Лончар
2тайм
Перерыв
Балтика
Кукушкин, Гассама, Бевеев, Филин, Андраде, Варатынов, М. Петров, Йенне, Беликов, Титков, Ласерда
Запасные: Бевеев, Филин, Ковалев, Манелов, Йенне, Беликов, Титков, Цицилин, Любаков, Ковач, Поспелов
1тайм
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Неделчару, Эшковал, Пестряков, Джаковац, Хосонов, Марадишвили, Болдырев, Дзюба, Беншимол
Запасные: Попенков, Дмитриев, Морозов, Аревало, Джаковац, Марадишвили, Тереховский, Хосонов, Болдырев, Васютин
Премьер-лига Россия (РПЛ). 27 тур
25 апреля 11:30, Ростов Арена
Ростов
Завершен
0 - 1
0.5xG1.07
Оренбург
Матч окончен
90’
+7’
Ведерников
90’
+6’
Кейрос   Квеквескири
90’
+3’
Кантеро   Ведерников
90’
+3’
Кантеро
89’
Рудаков
Щетинин   Мохеби
88’
85’
  Гузина
73’
Томпсон   Пуэбла
Голенков   Байрамян
73’
72’
Гюрлюк   Голыбин
72’
Жезус   Гузина
Кучаев   Шанталий
67’
Мелехин   Семенчук
46’
2тайм
Перерыв
Ростов
Ятимов, Вахания, Сако, Чистяков, Мелехин, Кучаев, Миронов, Щетинин, Сулейманов, Голенков, Роналдо
Запасные: Мелехин, Аджаса, Голенков, Мокроусов, Комаров, Шамонин, Кучаев, Одоевский, Щетинин, Лангович, Игнатов, Прохин
1тайм
Оренбург:
Рудаков, Кантеро, Муфи, Хотулев, Паласиос, Иващенко, Гюрлюк, Болотов, Кейрос, Томпсон, Жезус
Запасные: Кантеро, Гюрлюк, Ценов, Эль Махрауи, Кейрос, Томпсон, Жезус, Савельев, Ходанович, Касимов, Поройков, Аванесян
Премьер-лига Россия (РПЛ). 27 тур
25 апреля 14:00, Самара Арена
Крылья Советов
Завершен
2 - 0
2.67xG0.84
Локомотив
Матч окончен
Рассказов
90’
+3’
Печенин
90’
Витюгов   Лепский
86’
Олейников   Столбов
86’
Шуманский
79’
Рахманович   Шуманский
73’
71’
Фассон   Вера
Баняц   Ахметов
61’
Ороз   Марин
61’
57’
Карпукас   Комличенко
56’
Монтес
  Рахманович
53’
51’
Сильянов
46’
Бакаев   Пиняев
46’
Чевардин   Салтыков
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Чевардин
Фернандо
34’
  Олейников
31’
17’
Бакаев
Крылья Советов
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Ороз, Витюгов, Фернандо, Олейников, Баняц, Рассказов, Рахманович
Запасные: Игнатенко, Олейников, Баняц, Рахманович, Кокарев, Сутормин, Ороз, Дани Фернандес, Витюгов, Фролов, Рекена, Хубулов
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Чевардин, Батраков, Бакаев, Воробьев
Запасные: Карпукас, Лантратов, Ньямси, Тимофеев, Бакаев, Погостнов, Сарвели, Чевардин, Годяев, Фассон, Веселов, Мялковский
Премьер-лига Россия (РПЛ). 27 тур
25 апреля 16:30, Ак Барс Арена
Рубин
Завершен
0 - 0
1.16xG0.65
ЦСКА
Матч окончен
Рожков   Нижегородов
86’
Сааведра
86’
Арройо   Кабутов
80’
72’
Мойзес   Козлов
66’
Попович   Матеус Рейс
Сиве   Шабанхаджай
64’
Грипши   Безруков
64’
62’
Гонду
51’
Данилов
46’
Кармо   Кисляк
46’
Алвес   Гонду
Лобов   Мальдонадо
46’
2тайм
Перерыв
Лобов
27’
Вуячич
5’
Рубин
Ставер, Рожков, Арройо, Тесленко, Вуячич, Лобов, Грипши, Сааведра, Ходжа, Даку, Сиве
Запасные: Иванов, Сиве, Кузнецов, Рожков, Моторин, Грипши, Нигматуллин, Грицаенко, Зотов, Арройо, Лобов, Кузяев
1тайм
ЦСКА:
Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Круговой, Баринов, Обляков, Попович, Алвес, Кармо, Мусаев
Запасные: Алвес, Баровский, Руис, Фиров, Мойзес, Попович, Кармо, Бесаев, Бадмаев, Бандикян, Воронов
Премьер-лига Россия (РПЛ). 27 тур
26 апреля 11:00, Совкомбанк Арена
Пари НН
Завершен
1 - 2
0.91xG1.42
Спартак
Матч окончен
Лукьянов
90’
+7’
90’
+1’
Денисов
Смелов   Грулев
89’
88’
Литвинов
80’
Жедсон Фернандеш   Денисов
80’
Угальде   Гарсия
Вешнер Тичич   Ивлев
78’
Сефас   Урванцев
78’
72’
  Зобнин
65’
Мартинс Перейра   Дмитриев
Бальбоа   Олусегун
62’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Барко
Смелов
38’
  Бальбоа
28’
Пари НН
Медведев, Коледин, Кирш, Александров, Шнапцев, Карич, Калинский, Вешнер Тичич, Сефас, Смелов, Бальбоа
Запасные: Ермаков, Бальбоа, Пигас, Вешнер Тичич, Лукьянов, Крашевский, Лесовой, Сефас, Смелов, Кастильо, Сидоренко, Майга
1тайм
Спартак:
Максименко, Зобнин, Джику, Ву, Жедсон Фернандеш, Литвинов, Умяров, Маркиньос, Барко, Мартинс Перейра, Угальде
Запасные: Саусь, Довбня, Зорин, Жедсон Фернандеш, Помазун, Самошников, Мартинс Перейра, Массалыга, Угальде, Рябчук
Премьер-лига Россия (РПЛ). 27 тур
26 апреля 14:00, Ozon Арена
Краснодар
Завершен
2 - 1
2.55xG1.26
Динамо Махачкала
Матч окончен
90’
+5’
Миро
Диего Коста
90’
+1’
87’
Миро
Сперцян   Пальцев
82’
Батчи   Кобнан Дэвид
78’
74’
Аззи   Зинович
74’
Джабраилов   Кагермазов
Боселли
71’
69’
Хоссейннежад   Магомедов
  Кордоба
66’
60’
Мастури
Черников   Боселли
59’
58’
Агаларов   Миро
58’
Джапо   Сандрачук
2тайм
Перерыв
Сперцян
36’
35’
Табидзе
Ленини
33’
  Кривцов
29’
4’
  Диего Коста
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Жубал, Дж. Гонсалес, Ленини, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Батчи, Карпенко, Хмарин, Буркин, Корякин, Черников, Сперцян, Тормена, Садчиков
1тайм
Динамо Махачкала:
Волк, Джапо, Табидзе, Аларкон, Аззи, Джабраилов, Мрезиг, Глушков, Мастури, Агаларов, Хоссейннежад
Запасные: Сердеров, Джапо, Джабраилов, Агаларов, Хоссейннежад, Алибеков, Мубарик, Аззи, Карабашев, Мешид
Премьер-лига Россия (РПЛ). 27 тур
26 апреля 14:00, ВТБ Арена
Динамо
Завершен
2 - 0
1.65xG0.44
Сочи
Матч окончен
90’
+3’
Макарчук
Фомин
90’
+2’
Осипенко
87’
82’
Заика   Волков
Глебов   Маринкин
80’
Артур   Гладышев
71’
64’
Ильин   Федоров
Чавес   Фомин
62’
Тюкавин   Сергеев
62’
59’
Мухин   Васильев
59’
Игнатов   Зиньковский
59’
Ежов   Камано
  Нгамале
52’
Майсторович   Нгамале
46’
2тайм
Перерыв
43’
Кравцов
23’
Солдатенков
  Тюкавин
11’
Динамо
Расулов, Рикардо, Майсторович, Осипенко, Скопинцев, Глебов, Чавес, Касерес, Бителло, Тюкавин, Артур
Запасные: Чавес, Балахонов, Александров, Окишор, Майсторович, Глебов, Бабаев, Тюкавин, Лещук, Артур, Зайдензаль, Ан. Миранчук
1тайм
Сочи:
Дегтев, Макарчук, Алвес, Солдатенков, Магаль, Кравцов, Мухин, Заика, Игнатов, Ежов, Ильин
Запасные: Корнеев, Заика, Игнатов, Ежов, Сантос, Ильин, Мухин, Силев, Мециев, Барт, Мелешин
Премьер-лига Россия (РПЛ). 27 тур
26 апреля 16:30, Газпром Арена
Зенит
Завершен
2 - 0
1.78xG0.38
Ахмат
Матч окончен
Кондаков   Ерохин
82’
Педро   Дркушич
82’
Соболев   Дуран
73’
Вендел   Джон
73’
68’
Мелкадзе   Гадио
67’
Касинтура   Жемалетдинов
61’
Садулаев   Мансилья
61’
Самородов   Кенжебек
2тайм
Перерыв
34’
Ибишев
23’
Ульянов   Магомедов
  Луис Энрике
11’
  Соболев
8’
Зенит
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Караваев, Вендел, Барриос, Кондаков, Педро, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Латышонок, Адамов, Соболев, Горшков, Мостовой, Вендел, Педро, Москвичев, Кондаков, Алип, Вега, Михайлов
1тайм
Ахмат:
Ульянов, Богосавац, Цаке, Ибишев, Сидоров, Исмаэл, Касинтура, Садулаев, Пряхин, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Заре, Давлитгереев, Ульянов, Садулаев, Абдулкадыров, Уциев, Келиану, Касинтура, Самородов, Мелкадзе, Хлусевич
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Удивительное дело: на ВАРе в Краснодаре сидит Карасев, который несколько турами ранее грубо ошибся в пользу "Краснодара" и наказания за это не получил, но зато получил сидеть на Варе. Круто же, да?
Ответ Алексей Кузнецов
Удивительное дело: на ВАРе в Краснодаре сидит Карасев, который несколько турами ранее грубо ошибся в пользу "Краснодара" и наказания за это не получил, но зато получил сидеть на Варе. Круто же, да?
Мажич путается в русских фамилиях ;)
Удивительное дело: на ВАРе в Краснодаре сидит Карасев, который несколько турами ранее грубо ошибся в пользу "Краснодара" и наказания за это не получил, но зато получил сидеть на Варе. Круто же, да?
Чистяков, который не удалил Денисова с кб, потом судит их с Краснодаром...
Поздравления Оренбургу и персонально главному тренеру Ахметзянову! Молодцы!
Оренбург в последних гостевых играх:
3:3 с Динамо
0:0 с Рубином
1:0 с Ростовом
А говорили, что Оренбург только дома очки набирает
Оренбург в последних гостевых играх: 3:3 с Динамо 0:0 с Рубином 1:0 с Ростовом А говорили, что Оренбург только дома очки набирает
А еще говорят, они Зениту.. при этом они Зенит обыгрывают чаще чем Спартак )
А еще говорят, они Зениту.. при этом они Зенит обыгрывают чаще чем Спартак )
Сам написал для сидящих рядом,сами посмеялись.
Как можно так откровенно тянуть Краснодар?..
Каждый раз вспоминаю комментарии про Газпром лигу когда вижу такие пенальти 😂
Круто перехитрил,просто с локтя ударил
Это очень смешно
Одним за удар локтём вторую ЖК, вторым гол засчитывают
Ну а у Косты просто локтей не существует
Наши футболисты пришли к тому, что оспаривается любой гол. Это в дополнение к тому, что футболисты превратились в каких-то ловкачей, подсовывая ноги под удар, вместо того, чтобы искать мяч. Футбол превращается в игру не мужиков, а хитрецов. Всё этот тоже пришло вместе с вар.
Наши футболисты пришли к тому, что оспаривается любой гол. Это в дополнение к тому, что футболисты превратились в каких-то ловкачей, подсовывая ноги под удар, вместо того, чтобы искать мяч. Футбол превращается в игру не мужиков, а хитрецов. Всё этот тоже пришло вместе с вар.
И раньше такое было, но там всё решал один человек. А тут целая команда.
Наши футболисты пришли к тому, что оспаривается любой гол. Это в дополнение к тому, что футболисты превратились в каких-то ловкачей, подсовывая ноги под удар, вместо того, чтобы искать мяч. Футбол превращается в игру не мужиков, а хитрецов. Всё этот тоже пришло вместе с вар.
Достойная речь.
Ну если на Кордобе был пенальти, то и сейчас игрока Махачкалы на пенку завалили. Тут все еще очевиднее было. Так, Абросимов?
Удачи Рубину, дохлую лошадь не обыграть это зашквар😎
Удачи Рубину, дохлую лошадь не обыграть это зашквар😎
